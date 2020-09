Jeszcze herold oraz notariusz

Po podpisaniu przez Jarosława Kaczyńskiego, Zbigniewa Ziobrę i Jarosława Gowina umowy o utajnionej treści objawiła się w Polsce nie tyle nowa świecka tradycja, ile nowy twór (nie mylić z nowotworem) bez jakiegokolwiek umocowania prawnego.

Władcy nazwali nowy byt Radą Koalicji Zjednoczonej Prawicy. W żadnych państwowych dokumentach nie znajdzie się choćby śladu samej Zjednoczonej Prawicy — zarejestrowane są tylko partie — a więc tym większą abstrakcją jest jej rada. To właśnie ona zatwierdziła ostateczny kształt zrekonstruowanej Rady Ministrów, czyli zarówno liczbę i nazwy ministerstw, jak też skład personalny. Wobec nowo objawionego politycznego Goliata konstytucyjna głowa państwa sprowadzona została do formatu Dawida, czyli roli notariusza. Jedynym realnym wkładem decyzyjnym Andrzeja Dudy w rekonstrukcję rządu staje się… ustalenie terminu odwołania starych ministrów i powołania nowych. Zadaniem Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej jest zaś przepisanie do aktów powołań nazw ministerstw oraz nazwisk zgodnie z otrzymaną listą.