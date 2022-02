JP Morgan oszacował „wartość godziwą” bitcoina

JP Morgan Chase oszacował po raz pierwszy „fair value” bitcoina. Z ustaleń banku wynika, że jest o ok. 15 proc. niższa niż obecny kurs najpopularniejszej kryptowaluty.

Zespół pod kierunkiem Nikolaosa Panigirtzoglou ustalał „wartość godziwą” bitcoina porównując jego zmienność do zmienności notowań złota. Oszacował, że wynosi ona ok. 38 tys. USD zakładając iż notowania bitcoina są około cztery razy bardziej zmienne niż złota. Eksperci JP Morgan uważają, że „wartość godziwa” kryptowaluty wzrosłaby do ok. 50 tys. USD gdyby zmienność notowań bitcoina była tylko trzykrotnie większa niż złota.