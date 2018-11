Kadrowa miotła w Alior Banku

Do zarządu Aliora trafiło czterech nowych wiceprezesów, wszyscy z doświadczeniem z innych banków

Karuzela kadrowa w Alior Banku nie przestaje się kręcić. Ponad miesiąc temu rezygnację ze stanowiska szefa banku złożyła Katarzyna Sułkowska, a rada nadzorcza powołała na jej miejsce Krzysztofa Bachtę, dyrektora ds. strategii i rozwoju w grupie PZU (do czasu uzyskania zgody Komisji Nadzoru Finansowego jest p.o. prezesa). Na poniedziałkowym posiedzeniu rady nadzorczej Aliora doszło do kolejnych zmian.



Do zarządu banku trafiło aż czterech nowych wiceprezesów. Od dziś funkcję tę pełnią Marek Szcześniak i Seweryn Kowalczyk, 1 stycznia 2019 r. zacznie ją wykonywać Dariusz Szwed, a miesiąc później Tomasz Biłous.



Co wiemy o nominatach? Marek Szcześniak pracował wcześniej w BRE Banku, BPH, DnB Nord Polska i polskim Allianz Banku, a ostatnie lata spędził w grupie PKO BP. W latach 2012-2015 był wiceprezesem ukraińskiego Kredobanku, a od 2015 r. wiceprezesem PKO Banku Hipotecznego, największego rodzimego banku hipotecznego z portfelem kredytów mieszkaniowych wartym ponad 20 mld zł. W obu instytucjach był szefem komitetu kredytowego i odpowiadał za zarządzanie ryzykiem. I tym samym ma się zająć w Aliorze.



Seweryn Kowalczyk, któremu podlegać ma obszar bezpieczeństwa i biuro prawne, to radca prawny, który awansował ze stanowiska dyrektora zarządzającego w pionie bezpieczeństwa Alior Banku, które zajmował od pół roku. Wcześniej, w latach 2008-2018 związany był z grupą Credit Agricole Polska, gdzie odpowiadał m.in. za dział compliance i relacje z regulatorem.



Dariusz Szwed, który od nowego roku przejmie odpowiedzialność za bankowość prywatną, przez 23 lata pracował w BZ WBK (dziś Santander Bank Polska). Ostatnio jako dyrektor departamentu private banking, sprawujący równocześnie nadzór nad detaliczną działalnością domu maklerskiego Santandera.



Najdłużej na objęcie funkcji, do 1 lutego 2019 r., będzie czekał Tomasz Biłous, nowy dyrektor finansowy Aliora. Od 2006 r. związany był z ING Bankiem Śląskim, gdzie przez ostatnie cztery lata był dyrektorem odpowiedzialnym za departament kontrolingu, a wcześniej dyrektorem departamentu rachunkowości i głównym księgowym banku. W Aliorze na stanowisku CFO zastąpi Filipa Gorczycę, który na wczorajszym posiedzeniu rady nadzorczej złożył rezygnację.