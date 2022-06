Karta nie tylko dla psiarzy

Posłuchaj Zostań subskrybentem i słuchaj tego oraz wielu innych artykułów w pb.pl

Co roku zapraszamy internautów do tworzenia rankingu Złoty Bankier, poddając pod ocenę i głosowanie wycinek bankowości. W przeszłości wybierali najlepszą reklamę bankową oraz bankowe projekty CSR. W tym roku poddaliśmy pod ocenę karty płatnicze, ale nie ich funkcjonalności, lecz wygląd. Unikatową cechą, której potencjał marketingowy i sprzedażowy nigdy nie został wykorzystany, jest możliwość spersonalizowania wyglądu karty przez klienta. Klienci rzadko z niej korzystali, a banki nie przykładały do tego wielkiej wagi.