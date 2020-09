Kawa potrzebuje pomocy

Ludzie dzielą się ponoć na dwie grupy: miłośników kawy i fanów herbaty, inne napoje pomijamy, choć także mają swoich amatorów.

Kawosze mogą już szykować ekspresy do świętowania, ale powinni robić to z głową. Polska, razem z m.in. USA, Norwegią, Australią, Szwecją czy kawową ojczyzną Etiopią, obchodzi we wtorek Dzień Kawy. To nie tylko okazja do tego, żeby się napić, ale także pomyśleć o kawie i tych, którzy ją uprawiają. Organizacja Fairtrade zachęca do wspierania projektów promujących zrównoważoną produkcję i przypomina, że kawa jest drugim pod względem popularności, po ropie naftowej, towarem handlowym na świecie, a każdego dnia wypija się jej średnio 2 mld kubków. Alarmuje również, że producenci kawy potrzebują teraz szczególnego wsparcia świadomych konsumentów, bo mocno uderzyła w nich pandemia.