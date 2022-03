KE chce redukcji importu rosyjskiego gazu o 80 proc. w tym roku

Plan ma być przedstawiony we wtorek. Przewiduje m.in. sięgnięcie po nowe źródła dostaw i zwiększenie efektywności energetycznej już w tym roku, twierdzi jedno ze źródeł agencji. Docelowo realizacja planu ma dać Europie uniezależnienie od gazu z Rosji dużo szybciej niż w zakładanym dotychczas 2030 roku.

Frans Timmermans, fot. REUTERS/Eric Vidal/Forum

- Myślę, że możemy jutro przedstawić plan, który znacząco zredukuje naszą zależność od gazu z Rosji już w tym roku, a w okresie wieloletnim uczyni nas niezależnymi od importu rosyjskiego gazu – powiedział w poniedziałek wieczorem Frans Timmermans, wiceszef KE ds. Europejskiego Zielonego Ładu. – Myślę, że to możliwe. Nie będzie to łatwe, ale jest to wykonalne – dodał.

Bloomberg dowiedział się, że plan przewiduje m.in. zwiększenie importu LNG i dostaw gazu rurociągami spoza Rosji, zwiększenie wykorzystania gazów ze źródeł odnawialnych, zwiększenie oszczędzania energii elektrycznej i przyspieszenie elektryfikacji. Łącznie ma to umożliwić Unii Europejskiej skuteczne zastąpienie 155 mld metrów sześciennych gazu importowanego z Rosji, z czego 112 mld metrów sześciennych już w tym roku.