Kernel zwiększył eksport w sierpniu

Kernelowi udało się zwiększyć eksport w sierpniu względem poprzedniego miesiąca, ale na początku września miały miejsce kolejne ataki na infrastrukturę portową.

W sierpniu Kernel wyeksportował 92 tys. ton zboża, 67 tys. ton mączki słonecznikowej oraz 98 tys. ton oleju słonecznikowego. To wyniki lepsze niż w lipcu, gdy eksport zboża wyniósł 10 tys. ton, mączki słonecznikowej 33 tys. ton, a nasion słonecznika 84 tys. ton.

Jak poinformował Kernel, rosyjski atak z 2 września na infrastrukturę portową w portach naddunajskich spowodował uszkodzenia w zbiornikach do przechowywania oleju roślinnego, infrastrukturze załadunkowej, kolejowej, a także w cysternach kolejowych oczekujących na rozładunek – rozmiar strat jest szacowany. Kolejnego dnia zniszczono dwa magazyny zboża na 5 tys. ton ziarna oraz uszkodzono dwa inne – wszystkie one należą do firmy przeładunkowej, z której usług korzysta Kernel. Do ataku doszło także 6 września, ale nie odnotowano większych szkód.