Tak zmieniały się zaufane płatności

Dla klienta płacącego kartą, BLIKIEM czy zegarkiem, Tpay to operator płatności. Dla e-commerce i innych firm świadczących usługi, takie jak carsharing, obsługa parkomatów czy wypożyczanie rowerów miejskich, to cenny partner biznesowy. Dla wszystkich firm, które prowadzą transakcje online, to narzędzie pracy.