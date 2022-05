Knot: podwyżka stóp EBC o 50 pkt. bazowych nie jest wykluczona

Posłuchaj Zostań subskrybentem i słuchaj tego oraz wielu innych artykułów w pb.pl

Klass Knot z Rady Prezesów EBC uważa, że podwyżka stóp o 50 pkt. bazowych w lipcu wciąż pozostaje jedną z opcji, informuje Bloomberg.

Knot należy do „jastrzębi” we władzach Europejskiego Banku Centralnego. Jest drugim obok Roberta Holzmanna, szefa banku centralnego Austrii, członkiem Rady Prezesów, który publicznie wzywa do podwyżki stóp o 50 pkt. bazowych.