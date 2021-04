Kogo stać na luksus? [PODCAST]

W dzisiejszym Podcaście Antykryzysowym rozmawiamy o luksusie i o Polakach, których na ten luksus stać. Co kupujemy? Na co wydajemy najwięcej? Które luksusowe marki samochodów biją rekordy sprzedaży? Ile trzeba zapłacić za butelkę alkoholu, by móc uznać go za trunek premium? Które segmenty rynku dóbr luksusowych straciły w czasie pandemii najwięcej? I ile trzeba zarabiać, żeby być zamożnym, a ile żeby być bogatym i bardzo bogatym? Posłuchajcie.

- Osoby zamożne to te zarabiające powyżej 20 tys. zł miesięcznie. I liczba tych osób wzrosła do 265 tys. Natomiast kolejne progi zamożności to osoby bogate, zarabiające powyżej 50 tys. złotych miesięcznie. Ich było prawie 70 tys. I takie najbardziej bogate, zarabiające powyżej miliona rocznie, płacące podatek solidarnościowy, który był niedawno wprowadzony, ich jest 32 tysiące. I tych osób nie przybyło. Tu ciśnie się taki komentarz na usta, że jest dobrze. Natomiast warto spojrzeć na to w kontekście krajów Europy Zachodniej, czy nawet globalnie. Bo często patrzy się na to, ile trzeba zarabiać, żeby wejść w danym kraju do 1 proc. osób najlepiej zarabiających. I w Polsce ten prób zamożności 20 tys. miesięcznie mniej więcej się pokrywa z tym poziomem, bo jest 265 tys. takich osób, mniej więcej mamy 26 milionów podatników PIT, co przekłada się na jakieś 70 tys. dolarów rocznie. Jeżeli porównamy sobie to do sytuacji w innych krajach, to jest to taki poziom mniej więcej jak w Indiach. We Włoszech żeby wejść do 1 proc. najbogatszych osób trzeba zarabiać 2,5 razy więcej, w USA to 7 razy więcej, to już jest pół miliona dolarów, a w Zjednoczonych Emiratach Arabskich 13 razy więcej, ponad 900 tys. dolarów - mówi Tomasz Wiśniewski, Partner w KPMG w Polsce.

