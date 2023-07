Kogo stać na luksus z prawdziwego zdarzenia? [PODCAST]

Ostatni rok nie był łaskawy ani dla rodzimej gospodarki ani dla portfeli Polaków. Z najnowszego raportu KPMG wynika jednak, że wysoka inflacja i wojna w Ukrainie nie powstrzymały najbogatszych rodaków przez kupowaniem towarów luksusowych. Tomasz Wiśniewski, szef zespołu wycen w KPMG w Polsce i Europie Środkowo-Wschodniej opowiada m.in. o tym, co dziś zalicza się do tej kategorii, ilu mamy w Polsce milionerów i co o nich wiemy.

Spowolnieniu nie dają się luksusowe nieruchomości. O wartości tego rynku w Polsce i nadużywaniu przez deweloperów pojęcia “apartament” rozmawiamy z Małgorzatą Wełnowską, straszą analityk rynku nieruchomości w Cenatorium.

Dawid Sporysz, dyrektor zarządzający spółką Noho Investment opowiada natomiast, kim są nabywcy apartamentów ultrapremium i na jakie nietuzinkowe udogodnienia mogą liczyć.

Luksusowych nieruchomości przybywa także w miejscowościach turystycznych. Marlena Kosiura, ekspertka serwisu InwestycjewKurortach.pl tłumaczy, w których miejscowościach powstaje najwięcej domów i apartamentów z najwyższej półki oraz czym się one różnią od warszawskich.

Goście:

0'51" Tomasz Wiśniewski, KPMG

8'36" Małgorzata Wełnowska, Cenatorium

13'30" Dawid Sporysz, Noho Investment

20'58" Marlena Kosiura, InwestycjewKurortach.pl