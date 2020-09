Koleje Śląskie sondują możliwość zakupu pociągów piętrowych

Możliwości zakupu dwupokładowych pociągów elektrycznych sondują w procedurze dialogu technicznego Koleje Śląskie. Przewoźnik chce przy tym możliwie ujednolicać tabor, kupując u jednego producenta większą liczbę takich jednostek, obok pociągów jednopokładowych.

Jak uściślił w poniedziałkowej rozmowie z PAP prezes KŚ Aleksander Drzewiecki, chodzi o jednostki elektryczne dwupokładowe, czyli piętrowe, jakich dotąd nie było na polskich torach (w przeciwieństwie np. do dwupiętrowych składów wagonowych z lokomotywami, typu push-pull). Takie pociągi mogą przewieźć dużą liczbę pasażerów na zatłoczonych liniach z krótkimi peronami.



„Patrząc na 4,5-milionowe woj. śląskie chcemy nadal rozwijać się i chcemy zwiększać możliwości przewozowe. Jednocześnie mając na uwadze wyczerpaną obecnie przepustowość wielu linii kolejowych w regionie widzimy, że potrzebne są tu też pociągi dwupokładowe – i takich też będziemy szukać” – zasygnalizował Drzewiecki.



Jak wyjaśnił, potrzeba pociągów dwupokładowych wiąże się z koniecznością zapewnienia możliwości przewiezienia odpowiedniej liczby pasażerów przy ograniczeniach dotyczących przepustowości linii, a jednocześnie długości (i wysokości) peronów. Obok pociągów dwupokładowych KŚ będą też chciały kupić składy jednopokładowe – najchętniej w jednym zamówieniu.



Podkreślił, że spółka przygotowuje się do tej inwestycji od ponad roku. „Chodzi nam przede wszystkim o duże zamówienie, aby to był jednolity tabor: pociągi dwupokładowe i jednopokładowe” - wskazał Drzewiecki. Potwierdził, że zamówienie pociągów takiej różnej konstrukcji u jednego producenta byłoby dla spółki optymalne.



„Chcemy jak najszybciej zakończyć dialog techniczny - planujemy tu mniej więcej miesiąc-półtora miesiąca; wydaje nam się, że to wystarczy. Chcemy jak najwcześniej zbudować specyfikację przetargową odpowiadającą naszym potrzebom, żeby być przygotowanym do jak najszybszego przygotowania przetargu” - zapowiedział prezes KŚ.



„Obecnie dopinamy też kwestię finansowania, dopinamy kwestię liczby pojazdów. Ważne jest dla nas, aby w końcu ujednolicać tabor w Kolejach Śląskich, żeby to było docelowo tylko kilka typów pojazdów, ale też aby sprostać zapotrzebowaniu na przyszłość” - mówił.



Pytany o perspektywę finansowania takiego zamówienia Drzewiecki zaznaczył, że będzie to najprawdopodobniej montaż kilku możliwych źródeł, z wykorzystaniem funduszy europejskich z nowej perspektywy, o ile będzie taka możliwość.



Dialog techniczny to jedna z przewidzianych w prawie zamówień publicznych procedur o charakterze doradczym. Jego rozpoczęcie nie jest równoznaczne z ogłoszeniem przetargu. To etap poprzedzający ewentualne ogłoszenie takiego postępowania. Celem jest uzyskanie informacji, potrzebnych do precyzyjnego opisu przyszłego zamówienia.



Obsługę kolejowych przewozów pasażerskich w woj. śląskim Koleje Śląskie prowadzą od grudnia 2012 r. W 2019 r. operator przewiózł ponad 20 mln osób, przejeżdżając ponad 7,4 mln km. Na ten rok założono pierwotnie wykonanie pracy przewozowej na poziomie 8,2 mln km. Roczny budżet KŚ przekracza 200 mln zł; tabor przewoźnika to ponad 60 pojazdów.



Pod koniec czerwca br. do katowickiej bazy KŚ dotarł z wielomiesięcznym opóźnieniem ostatni pociąg Elf II z zamówienia w bydgoskiej Pesie liczącego 21 składów tego typu w różnych wariantach. Ogółem spółka otrzymała cztery dwuczłonowe pojazdy 34WEa, pięć trzyczłonowych 21WEa oraz dwanaście czteroczłonowych 22WEd.



Koleje Śląskie i ich właściciel, samorząd woj. śląskiego, zamówiły je wspólnie w 2016 r., w 2017 r. rozszerzając zamówienie przy wykorzystaniu tzw. prawa opcji, a następnie kupując jeszcze kolejne składy – w tzw. zamówieniu uzupełniającym.