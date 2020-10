Konsorcjum polsko-australijskie chce kupić aktywa Fortum

Konsorcjum PGE, PGNiG, PFR Inwestycje FIZ oraz australijskiego IFM Investors złożyło wstępną i niewiążącą ofertę nabycia od Fortum aktywów w Estonii, na Litwie, na Łotwie i w Polsce.

O złożeniu oferty poinformowały komunikatem giełdowym PGE, państwowy gigant energetyczny, oraz PGNiG, państwowy gigant gazowy.

„Przedmiotem transakcji są spółki zależne Fortum Holding, które prowadzą działalność związaną głównie z wytwarzaniem, dystrybucją i sprzedażą ciepła oraz wytwarzaniem energii elektrycznej w Estonii, na Litwie, na Łotwie i w Polsce” – głosi komunikat.

O pomyśle przeprowadzenia przeglądu aktywów „ciepłowniczych oraz systemów chłodu sieciowego w Polsce, Estonii, na Litwie, Łotwie oraz w Järvenpää w Finlandii”, fiński Fortum poinformował w lutym tego roku. Oficjalnie nadal jest to przegląd.

- Nie komentujemy procesu w czasie trwania. Ostateczne decyzje podejmiemy do końca roku, w zależności od tego, jakie będą to oferty – mówi Izabela Van den Bossche, dyrektor ds. komunikacji w Polsce i krajach bałtyckich w Fortum Power and Heat.

W Polsce Fortum działa w pięciu miastach: Płocku, Częstochowie, Bytomiu, Zabrzu oraz Wrocławiu, gdzie ma instalacje, sieci ciepłownicze lub oba te aktywa. Jest też właścicielem dwóch wielopaliwowych elektrociepłowni w Częstochowie i Zabrzu, które zostały oddane do użytku odpowiednio w latach 2010 oraz 2019.

W składzie konsorcjum warto zwrócić uwagę na fundusz IFM Investors, należący do australijskich funduszy emerytalnych. To ten sam, który w 2016 r. złożył wiążącą ofertę zakupu aktywów ciepłowniczych od wycofującego się francuskiego EDF. Czarną polewkę, czyli veto do transakcji, dostał jednak od Krzysztofa Tchórzewskiego, ówczesnego ministra energii. Aktywa kupiła ostatecznie PGE. Dziś IFM występuje z tą PGE w konsorcjum.