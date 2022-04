Kontrakty sygnalizują dobry start kwietnia na Wall Street

Nastroje przed ostatnią sesją tygodnia i pierwszą nowego miesiąca na amerykańskich rynkach akcji są dobre. Czy się utrzymają zależy od danych makro.

Na około dwie godziny przed rozpoczęciem sesji kontrakty na DJIA, S&P500 i Nasdaq 100 rosły o ok. 0,5 proc. Inwestorzy czekają jednak przede wszystkim na publikację raportu z rynku pracy w marcu. Oczekiwane jest dodanie przez gospodarkę 490 tys. miejsc pracy poza rolnictwem i spadek stopy bezrobocia do 3,7 proc.. W lutym było ich 680 tys., a stopa bezrobocia wynosiła 3,8 proc. Zbyt dobry odczyt z rynku pracy może stanowić dla Fed argument za bardziej zdecydowanym zaostrzeniem polityki monetarnej, co byłoby niekorzystne dla rynku akcji. Dodatkowy wpływ na nastroje mogą mieć publikowane już w trakcie sesji dane o aktywności przemysłu USA w marcu, a także inwestycjach w budownictwie.