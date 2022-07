Korea Płn. zarzuca USA próby stworzenia w Azji sojuszu podobnego do NATO

Posłuchaj Zostań subskrybentem i słuchaj tego oraz wielu innych artykułów w pb.pl

Zapowiedź wzmocnienia współpracy wojskowej USA, Japonii i Korei Południowej to krok w stronę budowy w Azji sojuszu podobnego do NATO – oceniło w niedzielę MSZ Korei Północnej, odnosząc się do niedawnego szczytu NATO, na którym po raz pierwszy obecni byli południowokoreańscy i japońscy przywódcy.

fot. Samsul Said/Bloomberg