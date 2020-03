Kościński: wzrost PKB o 2 proc. w br. byłby bardzo dobrym wynikiem

Ministerstwo Finansów koryguje prognozy makroekonomiczne, spowolnienie wzrostu PKB do 2 proc. byłoby bardzo dobrym wynikiem na tle innych krajów UE - poinformował w komentarzu dla PAP minister finansów Tadeusz Kościński.

"Wpływ +Tarczy Antykryzysowej+ na PKB, który przedstawił rząd, można szacować na 3 proc. PKB w pierwszym roku, czyli w warunkach spowolnienia pakiet działa w kierunku wyższego PKB. Jednak to, jaki będzie faktycznie wzrost gospodarczy w Polsce zależy też od tego, kiedy wpływ koronawirusa przestanie być odczuwalny dla gospodarki" - zaznaczył szef resoru finansów.

Podkreślił, że celem rządu jest możliwie największe ograniczenie wpływu obecnej sytuacji na wzrost gospodarczy. Dlatego, jak wyjaśnił, pakiet zawiera działania mające zapewnić wsparcie płynnościowe dla wybranych firm i branż, ochronę miejsc pracy i wynagrodzenia pracowników, jak i filar inwestycyjny.

"Jesteśmy w trakcie korygowania prognoz makro. Wstępne prognozy NBP wskazują na spowolnienie wzrostu do ok. 2 proc. PKB, co byłoby bardzo dobrym wynikiem na tle innych krajów UE" - ocenił minister.

Poinformował, że w ostatnich czterech latach zredukowano w sposób znaczący zadłużenie sektora instytucji rządowych i samorządowych (general government) w stosunku do PKB o 5 pkt. proc. z 51,3 proc. w 2015 r. do ok. 46,4 proc. w 2019 r. (dług publiczny wynosi ok. 43,9 proc. PKB).

"Co istotne, poprawiła się także struktura zadłużenia Polski i zmniejszyła się nasza zależność od zagranicznych inwestorów. Zatem nasze finanse w tych lepszych czasach zostały przygotowane, aby zachować stabilność, kiedy sytuacja się pogarsza" - podkreślił Kościński.

Odnosząc się do ewentualnej konieczności zmian w stabilizującej regule wydatkowej, minister wyjaśnił, że zawiera ona klauzulę wyjścia na wypadek sytuacji nadzwyczajnych. "W takich wypadkach nie ogranicza ona pola manewru w zakresie niezbędnych działań fiskalnych. Takie podejście jest zgodne z prawem UE" - zaznaczył.

Dodał, że równocześnie KE planuje pomijać skutek wydatków jednorazowych podejmowanych dla przeciwdziałania gospodarczym efektom pandemii w ocenie przestrzegania reguł UE. Takimi jednorazowymi działaniami są zarówno wydatki na powstrzymanie pandemii, jak i na łagodzenie jej skutków.