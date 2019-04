Kruk ujawnia, za ile kupił Wongę

Wrocławski windykator poszerza pożyczkowe portfolio. Nową spółkę w grupie zamierza dokapitalizować.

97,1 mln zł – tyle zapłaci Kruk za 100 proc. udziałów w polskiej Wondze, firmie pożyczkowej, którą przejął od brytyjskiego właściciela. Windykator w zeszłym tygodniu dostał zgodę na transakcję od Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK).



„Oficjalnie możemy ogłosić nowy rozdział w działalności na otwartym rynku pożyczkowym w Polsce. Kruk przejmuje samodzielnie działającą organizację ze sprawdzonym modelem biznesowym online i silnym systemem zarządzania ryzykiem – firmę profesjonalną, etyczną i prokonsumencką, co nabiera szczególnego znaczenia w obliczu nadchodzących zmian regulacyjnych. Wonga i jej doświadczony zespół zyskają jednocześnie stabilnego partnera, który zapewni efektywny dostęp do finansowania dynamicznie rosnącego biznesu. Wonga rozszerzy portfolio naszych linii biznesowych, do których należą zakupy portfeli wierzytelności, biznes inkaso, informacja gospodarcza i pożyczki Novum kierowane do wybranego grona byłych osób zadłużonych. Wonga dobrze wpisuje się w ogólny cel całej Grupy – chcemy kontynuować dynamiczny wzrost i osiągnąć 700 mln zł zysku netto w 2024 r.” - mówi Piotr Krupa, prezes Kruka, cytowany w komunikacie.



W piątek 26 kwietnia Michał Zasępa, członek zarządu Kruka powiedział, że spółka zamierza dokapitalizować przejmowaną firmę, a także finansować jej rozwój z własnych funduszy.



„Chcemy intensywnie się rozwijać, docierać do klientów zainteresowanych pożyczkami ratalnymi na wyższe kwoty i dłuższe okresy. Tworzymy nowe produkty, nasze plany są bardzo ambitne. Znalezienie się w grupie kapitałowej Kruk daje nam możliwość szybkiego rozwoju” - mówi Tomasz Fedyna, członek zarządu Wongi Polska.



Wonga działa nad Wisłą od 2012 r. i zatrudnia obecnie ponad 100 osób. Od początku działalności udzieliła ponad 1,5 mln pożyczek, a baza klientów przekroczyła 1,1 mln. W 2017 r. przychody firmy wyniosły 100 mln zł. Wonga oferuje produkty we wszystkich segmentach rynku, wybierając klientów o bezpieczniejszym profilu ryzyka niż reszta sektora.