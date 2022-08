Kryptowaluta Ethereum planuje obniżyć emisję dwutlenku węgla o 99 proc. za sprawą aktualizacji

Posłuchaj Zostań subskrybentem i słuchaj tego oraz wielu innych artykułów w pb.pl

Ethereum, druga co do wielkości kryptowaluta, zakończy w przyszłym miesiącu plan obniżenia emisji dwutlenku węgla o ponad 99 proc., co potwierdziła fundacja kontrolująca platformę – donosi The Guardian.

Tomohiro Ohsumi