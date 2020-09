Kryzys słabszy, niż się obawiano

Borys: ścieżka powrotu do ożywienia gospodarczego zajmie co najmniej 2-3 kwartały

Ścieżka powrotu do ożywienia gospodarczego będzie miała kształt litery U. To oznacza, że nie będzie bardzo szybka. Zajmie co najmniej dwa–trzy kwartały - powiedział prezes Polskiego Funduszu Rozwoju Paweł Borys w wywiadzie dla wtorkowej "Rzeczpospolitej".