KUKE udzieli gwarancji na duży kontrakt Crista

Polska stocznia pomoże w budowie najdłuższego na świecie podwodnego tunelu, który połączy Niemcy i Danię. Dostarczy pontony, a jej kontrakt zabezpieczy KUKE.

Mimo pandemii, wysokich kosztów stali itp. gdyńska stocznia Crist wciąż utrzymuje się na fali. Realizuje kontrakt na dwie specjalistyczne jednostki pontonowe do budowy najdłuższego na świecie podwodnego tunelu. Będzie kosztował 9 mld EUR, miał długość 18 km i połączy niemiecką wyspę Fehmarn i duńską Lolland. Pierwszy ponton z polskiej stoczni, który jest już budowany, będzie służył do układania kamieni i żwiru na dnie morskim pod prefabrykowane elementy tunelu. Drugi, którego budowę Crist rozpoczyna, to ponton zanurzalny służący do ich układania na dnie.

Oferta na eksport i kraj: KUKE, której wiceprezesem jest Katarzyna Kowalska (z lewej), od lat wspiera finansowanie kontraktów eksportowych stoczni Crist, gdzie wiceprzewodniczącą rady nadzorczej jest Ewa Kruchelska. Korporacja wspiera też zamówienia innych polskich stoczni, np. Grupy Remontowa na promy. materiały prasowe KUKE gwarantuje 80 proc. kontraktu — Tunel łączący wyspy niemiecką i duńską to kolejny prestiżowy projekt, w którym chcemy uczestniczyć. Zapotrzebowanie na konstrukcje do unikatowych przedsięwzięć jest bardzo duże, ale duża jest też konkurencja. Mamy już doświadczenie ze współpracy z generalnym wykonawcą tunelu. W dużych przetargach nieodzowne jednak jest zawsze wsparcie finansowe, które kolejny raz zapewni nam Korporacja Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych — podkreśla Ewa Kruchelska, wiceprzewodnicząca rady nadzorczej stoczni Crist. Suma udzielonych przez Korporację Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych (KUKE) gwarancji na jednostki pontonowe Crista wyniesie 107 mln EUR. Według Ewy Kruchelskiej zabezpiecza to około 80 proc. zamówienia, pozostałą część pokrywają inni ubezpieczyciele. Gwarancje obniżają ryzyko banków KUKE kolejny raz wspiera kontrakty gdyńskiej stoczni. W 2019 r. Crist był pierwszym podmiotem, który skorzystał z nowego instrumentu korporacji — regwarancji finansowania bankowego. — Stocznia Crist jest podmiotem doskonale znanym międzynarodowym armatorom i inwestorom w branży. Współpracujemy ze sobą od prawie 20 lat. W branży stoczniowej większość kontraktów realizowana jest na zasadzie wypłacanych przez inwestora zaliczek na wykonanie kolejnych etapów budowy. Nasz udział sprawia, że strony umowy mogą czuć się komfortowo, realizując swoje zakresy zadań. Gwarancje KUKE ułatwiają też zdobycie, w razie konieczności, dodatkowego finansowania, obniżając ryzyko angażujących się w projekt banków — podkreśla Katarzyna Kowalska, wiceprezes KUKE. Dodaje, że banki ostrożnie podchodzą do kredytowania branży stoczniowej ze względu na zaszłości historyczne, a ponadto projekty związane z budową dużych jednostek wymagają z reguły znacznego zaangażowania finansowego. Często przewyższa ono pozycję kapitałową stoczni i musi być rozłożone na długi okres. — Dzięki przejęciu przez KUKE ryzyka banki chętniej uczestniczą w finansowaniu — mówi Katarzyna Kowalska. Podkreśla, że polskie stocznie mają ogromne doświadczenie w budowie m.in. specjalistycznych jednostek, co pozwala im wygrywać przetargi na wielu rynkach. Ich realizacja nie byłaby możliwa bez współpracy z KUKE, która udzieliła już gwarancji na kontrakty stoczniowe warte niemal 1 mld EUR.

