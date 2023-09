Kurs euro traci względem dolara. Duży spadek liczby ofert pracy w USA

Kurs euro traci w środę na wartości względem notowań dolara. Inwestorzy wyczekują na kolejne dane z rynku pracy w USA i na dane o inflacji w strefie euro, które mają dostarczyć wskazówek co do kierunku polityki monetarnej banków centralnych – podaje agencja Reuters.

Publikacje dotyczące inflacji w Hiszpanii i Niemczech mogą dać pewne wskazówki co do szerszych danych dla bloku, które zostaną opublikowane w czwartek.

Inflacja w najbardziej zaludnionym kraju związkowym Nadrenia Północna-Westfalia wzrosła o 5,9 proc. w zestawieniu rok do roku z 5,8 proc. w lipcu, potwierdzając oczekiwania, że cykl zacieśniania polityki monetarnej przez Europejski Bank Centralny może trwać dłużej.

W Hiszpanii ceny konsumenckie wzrosły w sierpniu o 2,6 proc. w zestawieniu rok do roku z 2,3 proc. w lipcu.

Rynki pieniężne podniosły swoje szacunki w sprawie wrześniowej podwyżki stóp procentowych przez EBC, wyceniając 60 proc. szans na ruch o 25 punktów bazowych.

Kurs euro zniżkuje wobec dolara

Kurs euro spada o 0,2 proc. do 1,0856 USD. Indeks dolara, który mierzy walutę w stosunku do sześciu głównych indeksów, w tym jena i euro, rośnie o 0,1 proc. do 103,67.

We wtorek indeks dolara spadł o 0,39 proc. Był to najgorszy dzień dla indeksu od półtora miesiąca, po spadku liczby ofert pracy JOLTS do najniższego poziomu od 2,5 roku. Zachęciło to inwestorów do rozważenia możliwości dalszych podwyżek stóp procentowych w USA. Jednak inwestorzy wyczekują teraz miesięcznego raportu o zatrudnieniu poza rolnictwem, który ma zostać opublikowany w piątek.

Rynki pieniężne dają obecnie 86,5 proc. szans na to, że Fed utrzyma stopy procentowe na stałym poziomie 20 września, chociaż prawdopodobieństwo podwyżki na kolejnym posiedzeniu w listopadzie jest bliskie 50 proc.