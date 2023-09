Kurs juana mocno w dół względem dolara. Chińska waluta jest najsłabsza od 2007 roku

W miarę rosnącego pesymizmu wobec chińskiej gospodarki i rynków finansowych kurs juana spada w czwartek do najniższego poziomu od 16 lat w stosunku do dolara - informuje agencja Bloomberg.

Podczas czwartkowej sesji kurs juana zniżkuje o około 0,2 proc. do poziomu 7,3294 CHY za dolara. Osłabienie to ma miejsce pomimo tego, że Ludowy Bank Chin ustalił dzienną stopę referencyjną na wyższym poziomie niż oczekiwano. Zdarzyło się to już po raz 54. z rzędu. To najdłuższa seria od czasu, gdy agencja Bloomberg rozpoczęła badanie tzw. fixingu w 2018 roku.

Kurs dolara mocno w górę względem juana

W obliczu silnego dolara kurs juana spadł w tym roku o niemal 6 proc., choć w porównaniu z innymi głównymi walutami chińska waluta radzi sobie nieco lepiej. Wskaźnik juana w stosunku do koszyka innych walut zanotował deprecjację na poziomie około 2 proc.

Bank centralny Chin sięga po różne narzędzia, aby wspierać juana, ale efekty te są równoważone przez rozczarowujące dane ekonomiczne i przewidywania, że Rezerwa Federalna (Fed) utrzyma wyższe stopy procentowe przez dłuższy czas. Pekin ogłosił ostatnio, że zwiększy dostęp do waluty obcej na swoim lokalnym rynku, a bank centralny sprzedał bony w Hongkongu w sierpniu, aby poprawić płynność na rynkach zagranicznych - obie te metody mają na celu wsparcie juana.