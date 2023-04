Pixel Crow zmieni się w Second Chamber

Zakończył się przegląd opcji strategicznych w newconnectowe studio Pixel Crow Games. W jego wyniku zapadła decyzja, że notowane na GPW Movie Games, które ma ponad 50 proc. akcji spółki, sprzeda większość pakietu trzem osobom fizycznym. Zgodnie z porozumieniem zostawi sobie tylko 12,5 proc.

Nowi inwestorzy mają docelowo stać się właścicielami 60 proc. akcji Pixela. Zgodnie z komunikatem giełdowym po przejęciu kontroli zamierzają znacząco rozbudować zespół wewnętrzny oraz stworzyć wysokobudżetową produkcję. Źródła finansowania nie zostały wskazane. Gracze z NewConnect przyjęli te plany entuzjastycznie. Kurs Pixela rósł w czwartek nawet o blisko 78 proc., a handel w trakcie sesji był zawieszany na czas równoważenia popytu i podaży. Pozytywna była też reakcja akcjonariuszy Movie Games - jego kurs przejściowo zyskiwał ponad 5 proc.

Wśród nowych inwestorów są Grzegorz Ciach i Krzysztof Czulec. Pierwszy to dyrektor generalny spółki Amber Poland, będącej częścią międzynarodowego koncernu Amber Studio, odpowiedzialny m.in. za strategię rozwoju i jej wdrożenie. Wcześniej pracował m.in. jako dyrektor działu gamedev w Platige Image. Ma ponaddziesięcioletnie doświadczenie w branży gier na stanowiskach zarządczych oraz związanych z projektowaniem rozgrywki i narracji.

Gruntowna przebudowa: Nowi inwestorzy newconnectowej spółki Pixel Crow Games, wśród których jest Grzegorz Ciach, chcą z niej zrobić studio wyspecjalizowane w średniobudżetowych przygodówkach.

Krzysztof Czulec ma niemal 30 lat doświadczenia w branży. Pracował min. jako redaktor czasopism związanych z grami, był producentem wydawniczym w Techlandzie i dyrektorem operacyjnym w Polyamorousie.

Personalia trzeciego inwestora nie zostały ujawnione.

Nowi inwestorzy na mocy umowy przenieśli na Pixel Crow Games prawa autorskie do trzech produkcji: „Project Aurora”, „Project Blizzard” oraz „Project Cyclone”.

Grzegorz Ciach i Krzysztof Czulec chcą rozwinąć przejęte studio w nowym kierunku - zmieni się w Second Chamber, wyspecjalizowane w grach AA z gatunku „wanderer adventure game” (WAG). Movie Games ma zapewnić wsparcie w zakresie marketingu, produkcji i kontroli jakości tytułów. Co dostanie w zamian?

– Będziemy udziałowcami dużego projektu, w którym będą uczestniczyć światowej klasy specjaliści. Skorzystamy z know-how, które wniosą do grupy – mówi Mateusz Wcześniak, prezes Movie Games.

Z ramienia Movie Games w radzie nadzorczej spółki Second Chamber zasiądą Mateusz Wcześniak (jako przewodniczący), Kamil Gemra i Piotr Gnyp.

Studio zacznie od 40-osobowego zespołu, który ma szybko rosnąć. Według komunikatu „w ciągu trzech lat rozwinie drugi zespół i powiększy stan osobowy do ok. 100, aby docelowo w ciągu pięciu lat prowadzić trzy zespoły o łącznej liczebności ok. 150 osób”.