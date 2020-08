Liban ma 32 tys. ton mąki i 110 tys. ton, które dotarły lub przybędą w ciągu najbliższych dwóch tygodni - stwierdził minister gospodarki Raoul Nehme. Po wybuchu silosu w porcie w Bejrucie pomoc zadeklarowały inne kraje i organizacje humanitarne, pisze Reuters.

Obecne i nadchodzące zapasy mają według urzędników wystarczyć na cztery miesiące. Światowy Program Żywnościowy wysyła 17 tys. ton mąki jako pierwszą partię z planowanych 50 tys. ton.

Rząd Libanu, w przeciwieństwie do wielu krajów zależnych od importu pszenicy, nie przechowywał strategicznych rezerw, a wszystkie prywatne zapasy zboża znajdowały się w portowym silosie w Bejrucie, który został zniszczony w wyniku wybuchu. Doszło do niego 4 sierpnia.

Rada ministrów podała się do dymisji w poniedziałek, ale prezydent Michel Aoun poprosił jej przedstawicieli, by pozostali na stanowiskach do czasu powołania nowego gabinetu.