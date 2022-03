LPP zamknęła we wtorek ostatni swój sklep w Rosji

Firma odzieżowa LPP - właściciel marek Reserved, Cropp, House, Mohito i Sinsay - poinformowała we wtorek o zamknięciu ostatniego salonu w Rosji. 4 marca LPP zawiesiło w Rosji działalność operacyjną.

Jak poinformowała na swojej stronie internetowej firma, zakończyła operacyjne czynności konieczne do zamknięcia salonów w Rosji i we wtorek został zamknięty ostatni z nich. Tym samym, zgodnie z wcześniejszą deklaracją, od środy wszystkie sklepy marek należących do LPP na rynku rosyjskim będą zamknięte - zaznaczyło LPP.