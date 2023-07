Lubelszczyzna rozwija się dzięki dotacjom

Województwo lubelskie chętnie korzysta z pieniędzy unijnych, które zmieniają jego oblicze. Jak dotąd w ramach prawie 8,5 tys. umów otrzymało wsparcie w wysokości ponad 10 mld zł.

Śródmieście Lublina w ostatnich latach zmieniło się nie do poznania. Dzięki dofinansowaniu z Europejskiego Fundusz Rozwoju Regionalnego w wysokości 42 mln zł zmodernizowano i na nowo zaprojektowano pl. Litewski tak, aby stał się bardziej użytkowy. Nowe rozmieszczenie ścieżek i alejek, zielone skwery, taras mogący stać się sceną dla różnego rodzaju występów, place zabaw, fontanny umożliwiające laserowe pokazy na ekranie wodnym to tylko część zmian, jakie tam nastąpiły. Nie zatarto przy tym śladów dawnej zabudowy, odkrytych przez archeologów - można je oglądać dzięki specjalnemu przeszkleniu ekspozycji. Rewitalizacji poddano również sąsiadujące z placem Litewskim skwery – im. Józefa Czechowicza oraz o. Alberta Krąpca. Część reprezentacyjnej ul. Krakowskie Przedmieście wyłączono z ruchu samochodowego i włączono do ruchu pieszego jako przedłużenie deptaka prowadzącego na Stare Miasto. Otaczające pl. Litewski m.in. zabytkowe pałace Lubomirskich i Rządu Gubernialnego, kościół o.o. kapucynów oraz pomniki zostały oświetlone i odpowiednio wyeksponowane.

A ponieważ zmiana otoczenia często zmienia też ludzi, to rewitalizacja przestrzeni miejskiej była ściśle związana z realizacją projektów społecznych, których celem były aktywizacja zawodowa, ograniczenie ubóstwa i wykluczenia społecznego mieszkańców Śródmieścia. Pojawiły się nowe miejsca pracy, organizowane są też wydarzenia cykliczne, jak np. lekcje sztuki nie tylko dla dzieci.

Baśnie i magia w ogrodach

Z dotacji unijnych korzystają również inne, mniejsze miejscowości i podmioty z Lubelszczyzny, które szukają pomysłu na przyciągnięcie turystów. Jednym z ich może być położony niecałe 10 km od Puław w miejscowości Trzcianki Ogród Botaniczny Parku Pokazowo Rekreacyjnego Magiczne Ogrody. Rodzinny park tematyczny otwarty w 2014 r. zamienił 18 ha powierzchni w ogród z prawie milionem roślin ma wspierać prawidłowy rozwój dzieci i ich integrację sensoryczną dzięki obcowaniu z naturą. To także miejsce rozrywki i nauki. Park tematyczny, jakim są ogrody, przeprowadza najmłodszych przez krainę autorskich baśni opowiadając i ucząc ich szacunku do przyrody, odpowiedzialności czy odwagi. To jednak również miejsce dobrej zabawy dla całej rodziny. Do dyspozycji gości oddano karuzele, zamek wróżek, trampoliny, krasnoludzkie łodzie, plaże z leżakami i restauracje. W oprowadzeniu po obiekcie pomagają bajkowe postacie.

O jakości oferty mogą świadczyć liczne certyfikaty, które uzyskało to miejsce. Wśród nich na uwagę zasługuje Certyfikat Polskiej Organizacji Turystycznej za najlepszy produkt turystyczny w 2015 r. oraz Nagroda „Travellers’Choice 2020” przyznana przez portal Tripadvisor.com za dużą liczbę pozytywnych recenzji od użytkowników strony.

Korzystając z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i dotacji inwestycyjnych w dziedzinie turystyki w wysokości prawie 1,7 mln zł, spółka Fun Park, która jest właścicielem obiektu, mogła na początku swojej działalności dofinansować działania związane z tworzeniem i rozwojem obiektu.

Wypoczynek i nauka

Innym pomysł na spędzenie aktywnie i rodzinnie czasu wolnego oferuje Janów Lubelski ze zlokalizowanym na jego obszarze ponad dziesięciohektarowym parkiem rekreacji Zoom Natury. Uznany za najlepszy produkt turystyczny województwa lubelskiego przez Lubelską Organizację Turystyczną przyciąga turystów 500-metrową piaszczystą plażą, na której można korzystać z kąpieli słonecznych, a dwa strzeżone kąpieliska gwarantują bezpieczną zabawę w wodzie dla całej rodziny. Nieopodal znajdują się wypożyczalnie sprzętu wodnego i rekreacyjnego, park linowy i kreatywny, szlaki turystyczne, bulodrom czy boiska sportowe i siłownie zewnętrzne. Na poszukiwaczy adrenaliny czekają LaserTag Arena, oferująca prowadzenie pozorowanej walki z użyciem bezpiecznej broni elektronicznej (diody LED) lub Zoom Exit Room z zagadkami, których rozwiązanie prowadzi do otworzenia zamkniętych drzwi.

W centralnej części parku rekreacji znajduje się główny obiekt ekspozycyjny - Zoom Natury, pełen informacji przyrodniczych. W mieszczącym się tam terrarium można zobaczyć m.in. agamy błotne, amazońskie boa tęczowe i aksolotle meksykańskie. Udostępnione ekspozytory 3D do fotografii trójwymiarowych pozwalają poznać najciekawsze gatunki owadów i pajęczaków oraz roślin występujących w Janowie Lubelskim. Pozostałe laboratoria przybliżają skład runa leśnego, awifaunę (czyli gatunki ptaków, które żyją w okolicy), troposferę oraz zagadnienia związane z energią i recyklingiem.

Na stworzenie Zoomu Natury Gmina Janów Lubelski uzyskała dofinansowanie z Unii Europejskiej w wysokości ponad 1,7 mln zł.

Po pierwsze: nie szkodzić

Województwo lubelskie oprócz rozwoju oferty rozrywkowej stawia również na rozwój turystyki aktywnej połączonej z ochroną środowiska. Przykładem może być tworzenie ścieżek dydaktycznych w Poleskim Parku Narodowego. Siedmiokilometrowa ścieżka Czahary swoją nazwę wywodzi od porośniętych krzewami mokradeł. Stworzono ją w celu ochrona torfowiska niskiego Bagno Bubnów i gatunków tam występujących. Dzięki niej ukierunkowano ruch turystyczny i wyznaczono udostępnioną do zwiedzania przestrzeń. Ścieżka oraz towarzysząca jej infrastruktura (dwie wieże na jej końcach, wyznaczone miejsca postojowe, zadaszenie, toalety, platformy widokowe i kładki, tablice informacyjne, strzałki kierunkowe) pomagają w edukacji ekologicznej oraz rozpoznawaniu gatunków występujących na torfowisku niskim. Dofinansowanie projektu z Unii Europejskiej wyniosło prawie 750 tys. zł.