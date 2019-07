Mabion dostał rykoszetem przez fuzję

Mylan, który ma być unijnym dystrybutorem Mabionu, połączy się ze spółką z grupy Pfizer mającą już w portfelu konkurencyjny lek.



Nawet w luźnym związku – gdy jeden z partnerów wiąże się z kimś innym – ten drugi cierpi. We wtorek kurs notowanego na GPW Mabionu spadał momentami o nawet 10 proc., bo amerykańska grupa farmaceutyczna Mylan, jeden z największych na świecie producentów leków generycznych, ogłosiła plan połączenia ze spółką Upjohn, zależną od koncernu Pfizer i znaną m.in. z produkcji viagry. Po połączeniu akcjonariusze Pfizera będą mieli 57 proc. walorów nowej spółki.

Dla Mabionu to kłopotliwe, bo trzy lata temu związał się z Mylanem umową, na mocy której Amerykanie będą kluczowym dystrybutorem jego flagowego produktu: leku biopodobnego MabionCD20. Tymczasem Pfizer ma już w portfelu konkurencyjny produkt, który zamierza wkrótce wprowadzić na rynek.

- Zdarzenie to nie ma wpływu na codzienną współpracę zespołów Mabion i Mylan w zakresie rejestracji leku MabionCD20 na rynku europejskim. W przypadku wystąpienia zmian w tym obszarze, spółka poinformuje o tym rynek za pośrednictwem oficjalnych kanałów. Pfizer nie wniesie do nowopowstałego podmiotu projektów związanych z rozwojem leków biopodobnych. Dodatkowo, w dostępnych materiałach pojawiają się informacje, że Pfizer będzie koncentrował się na innowacyjnych projektach, co może sugerować, że leki biopodobne nie będą kluczowym obszarem rozwoju - poinformował w specjalnym oświadczeniu Sławomir Jaros, członek zarządu Mabionu ds. operacyjnych i naukowych.



Lekowa perełka

Mabion jest wyceniany na GPW na ponad 1,1 mld zł. To w dużej mierze zasługa projektu MabionCD20, w ramach którego spółka opracowała lek biopodobny do rytuksymabu, sprzedawanego przez koncern Roche.

Rytuksymab, wykorzystywany w leczeniu nowotworów (chłoniaków i białaczki) oraz chorób autoimmunologicznych, to dla Roche’a jedna z pereł w koronie. W szczytowym okresie jego sprzedaż sięgała globalnie 7,5 mld USD rocznie, a w ubiegłym roku wyniosła 6,9 mld USD, z czego za około jedną czwartą odpowiadał rynek unijny. Podstawowe patenty chroniące ten lek już jednak wygasły – w Unii Europejskiej w 2013 r., a w USA – w 2016 r.

Inne firmy farmaceutyczne intensywnie pracowały nad wprowadzeniem na rynek leków biopodobnych. W Unii Europejskiej w 2017 r. zostały zarejestrowane dwa z nich – jeden produkowany przez koreański Celltrion (współpracujący z koncernem Teva), a drugi przez Sandoz, należący do Novartisu.

W kolejce są następne. Mabion na początku lipca informował, że otrzymał ostatnią rundę pytań od Europejskiej Agencji Leków i liczy na uzyskanie pozytywnej opinii rynkowego regulatora w czwartym kwartale tego roku, co otworzyłoby drogę do dopuszczenia leku na rynku unijnym. Wnioski o rejestrację złożyły też koncerny Amgen i Pfizer. Ten ostatni, jak szacują analitycy DM PKO BP, powinien rozpocząć sprzedaż w Unii Europejskiej około sześć miesięcy przed Mabionem, który może być do tego zdolny pod koniec przyszłego roku.



Kłopotliwa fuzja

Tymczasem pod koniec 2016 r. Mabion podpisał umowę z Mylanem, który zapewnił sobie dzięki niej prawo do dystrybucji MabionuCD20 w Unii Europejskiej i krajach bałkańskich. Polska spółka otrzymała za to 15 mln USD płatne z góry.

Kolejne pieniądze od Mylanu wpływają i mają wpływać do polskiej spółki za osiąganie kamieni milowych przed wprowadzeniem leku na rynek – chodzi o łącznie nawet 30 mln USD. Później mają do tego dojść sowite tantiemy ze sprzedaży leku, która - według analityków DM PKO BP - może tylko w Unii Europejskiej przekraczać przez najbliższą dekadę 100 mln EUR rocznie. Wszystko to ma się przekładać na około 250 mln zł rocznych przychodów dla polskiej spółki z samego rynku unijnego.

Dodatkowo, według DM PKO BP Mabion może wejść na rynek amerykański w połowie 2023 r. i docelowo generować tam z samych tantiemów ponad 200 mln zł rocznie. W USA do tej pory lek biopodobny udało się zarejestrować dwóm konkurentom Roche’a – pierwszy był Celltrion, a w lipcu tego roku zrobił to właśnie Pfizer. Połączenie się przez jego spółkę zależną z Mylanem rodzi dla Mabionu nowe ryzyka, bo z Amerykanami wiążą go dodatkowe umowy.

„Mylan posiada wyłączne prawa do poszerzenia zakresu stosowania umowy z rynku europejskiego do praw obejmujących cały świat – opcja ta pozostaje w mocy przez okres 30 dni od daty otrzymania ostatecznego sprawozdania ze spotkania BPD (Biosimilar Biological Product Development) Typu 3 z FDA. Data spotkania nie została jeszcze wyznaczona, więc przysługujące Mylan prawo uniemożliwia Mabionowi rozpoczęcie rozmów dotyczących współpracy partnerskiej z innymi podmiotami" - zwracali uwagę analitycy DM PKO BP w raporcie opublikowanym 26 lipca.

Na zamknięciu wtorkowej sesji na GPW za jedną akcję Mabionu płacono 81 zł. Trzy wydające rekomendacje dla spółki biura maklerskie wyceniają te walory wyżej – w każdym wypadku na ponad 100 zł za akcję. Wczoraj analitycy zajmujący się Mabionem nie chcieli komentować sprawy.



Marcel Zatoński