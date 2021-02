Gigant morskich przewozów kontenerowych wprowadzi do floty pierwszy neutralny węglowo statek siedem lat wcześniej niż pierwotnie zapowiadał, informuje Reuters.

Agencja przypomina, że transport morski obsługuje 80 proc. globalnego handlu i jest odpowiedzialny za 3 proc. globalnej emisji dwutlenku węgla. Branża w ubiegłym roku zobowiązała się, że do 2030 roku wprowadzi statki i paliwa neutralne dla środowiska.

fot. Reuters/Forum

Maersk, lider globalnych przewozów kontenerowych poinformował w środę, że dzięki postępom w technologii oraz rosnącemu popytowi na zrównoważone łańcuchy dostaw, wprowadzi zmiany szybciej.

- Maers przyspiesza działania dekarbonizujące transport morski wprowadzając pierwszy neutralny węglowo statek w 2023 roku – ogłosiła duńska firma.

Jednostka ma być napędzana metanolem.

Prezes Soren Skou powiedział, że kiedy spółka w 2018 roku prognozowała posiadanie w 2050 roku floty neutralnej węglowo, była to trochę zapowiedź na wyrost.

- Dziś jednak, choć jest to wyzwanie, to jednak możliwe realnie do osiągnięcia – powiedział.