Malezja po dwóch latach otwiera granice dla turystów z zagranicy

– Obywatele posiadający ważne certyfikaty szczepionkowe będą mogli wjeżdżać i wyjeżdżać z kraju na zasadach sprzed pandemii – powiedział premier Ismail Sabri Yaakob. Dodał on, że ,,obcokrajowcy nie będą już musieli ubiegać się o kartę MyTravelPass, która zostanie zlikwidowana w przyszłym miesiącu’’.

Ponowne otwarcie granic jest ostatnim krokiem do całkowitego zniesienia ograniczeń związanych z koronawirusem. Malezja dołączy tym samym go rosnącej grupy państw z Azji Południowo-Wschodniej, które przechodzą do fazy endemicznej epidemii.