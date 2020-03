Mamy potencjał innowacyjny, ale potrzebne jest wsparcie biznesu

O barierach we wdrażaniu innowacyjnych produktów na polski rynek i rozwiązaniach, które pomagają zaistnieć nowym pomysłom mówi Tomasz Buczak, Dyrektor Działu Asseco Innovation Hub.

Czy polskie firmy są innowacyjne?

Z mojej perspektywy – bardzo, choć oczywiście różnie to wygląda w poszczególnych sektorach. Branżą, która wdraża najwięcej innowacji jest niezmiennie sektor finansowy. To swego rodzaju unikat na polskiej mapie innowacji, ale takie też są rosnące wymagania rynku. Instytucje finansowe nie tylko mają swoje działy odpowiedzialne za wdrażanie nowych rozwiązań, ale też intensywnie współpracują z fintechami.

Dlaczego w takim razie Polska zajmuje w Europejskim Rankingu Innowacyjności miejsce czwarte od końca?

Są dwie podstawowe bariery dla firm, które chcą wprowadzić nowe pomysły na rynek. Pierwszy to brak odpowiednich kompetencji i doświadczania. Brak wiedzy lub odpowiedniej analizy rynku i jego potrzeb często skutkują sytuacją, kiedy tworzone produkty tak naprawdę nie są nikomu potrzebne. W takiej sytuacji często otrzymywane z zewnątrz wsparcie finansowe, np. ze środków unijnych jest wykorzystywane nieefektywnie, czy też mówiąc wprost – marnowane. Podobna sytuacja miała miejsce w administracji samorządowej, kiedy masowo składano wnioski na różnego rodzaju e-produkty, z których obywatele nie skorzystali, bo np. nie były im one potrzebne.

Co jest drugim problemem?

Krótko mówiąc – cashflow. Jedna bariera to nieefektywne wykorzystywanie otrzymanych środków, druga to ich brak. Polskim firmom technologicznym potrzebna jest pomoc systemowa. Mogłyby to być ulgi podatkowe, w składkach na ubezpieczenie, inny sposób dystrybucji środków zewnętrznych. W tej chwili start-upy mają niewielkie wsparcie od państwa, a bez tego nie mają szansy przetrwać do momentu, kiedy zaczną zarabiać na swoim pomyśle. Czas od pomysłu na produkt do wprowadzenia go z sukcesem na rynek to od 3 do 6 miesięcy. A potem jest długi czas oczekiwania na decyzję potencjalnych klientów o wdrożeniu i zapłatę pierwszej faktury. To jest czas, w którym młoda firma musi przetrwać na rynku. Z myślą o ogromnych potencjale innowacyjnym młodych polskich przedsiębiorców, w strukturze Asseco Poland wydzieliliśmy Asseco Innovation Hub.

W jaki sposób Asseco Innovation Hub wspiera start-upy?

Wyszukujemy i wspieramy rozwój nowatorskich rozwiązań dla branży finansowej znajdujących się we wczesnej fazie rozwoju. A przede wszystkim ludzi, którzy stoją za ciekawymi pomysłami. Pomagamy rozwijać pomysły technologicznie i organizacyjnie. Wspieramy młode zespoły naszą wiedzą ekspercką i niezbędnymi funduszami na start. Ostatecznie pomagamy wprowadzać nowe rozwiązania na rynek, korzystając z naszych doświadczeń sprzedażowych i bazy naszych klientów.

Czy już udało się wprowadzić konkretny produkt na rynek?

Nasz pierwszy komercyjny produkt to opracowany w 2019 r. Asseco Voice Banking . Służy do zlecania głosem podstawowych operacji w bankowości elektronicznej, takich jak sprawdzanie stanu konta, historii transakcji, ale też wykonywania przelewów. Produkt oparty jest o rozwiązanie Google Assistant i wykorzystuje mechanizmy samouczące, pozwalające na lepsze zrozumienie intencji użytkownika. Na tej samej bazie powstało rozwiązanie do automatyzacji call center, w którym część komunikacji z klientem końcowym jest realizowana za pomocą BOT’a głosowego. Klient dzwoni tak jak dotychczas na numer telefonu, ale jego sprawę może załatwić BOT. Obserwujemy duże zainteresowanie rynku rozwiązaniami z obszaru obsługi głosowej, aktualnie jesteśmy w procesie ofertowania rozwiązania do kilku dużych instytucji. Kolejny przyszłościowy obszar, nad którym pracujemy to automatyzacja procesów biznesowych, takich jak cyfryzacja dokumentów księgowych, która eliminuje konieczność ręcznego wprowadzania danych z faktur przez co obniża czas i koszty operacyjne.

