MAP: plan restrukturyzacji Ruch-u zakłada rozwój sprzedaży FMCG i usług kurierskich

Plan restrukturyzacji Ruch-u zakłada rozwój spółki w kierunku nowoczesnej sprzedaży FMCG, czyli produktów szybko zbywalnych, oraz rozwoju usług kurierskich, przy optymalizacji dotychczasowej działalności - poinformowało we wtorkowym komunikacie Ministerstwo Aktywów Państwowych.

"Częścią umowy inwestycyjnej jest Plan Restrukturyzacji Ruch, który opiera się na dwóch kluczowych założeniach: rozwoju spółki w kierunku nowoczesnej sprzedaży FMCG oraz rozwoju usług kurierskich, przy optymalizacji dotychczasowej działalności" - napisano w komunikacie.



Resort aktywów państwowych poinformował też we wtorek, że zgodnie ze strategią, PKN Orlen planuje otwarcie punktów sprzedaży detalicznej i gastronomii w lokalizacjach poza stacjami paliw, "co stanowi platformę do generowania synergii z RUCH".



Ministerstwo wyjaśnia, że przyniesie to korzyści w postaci poszerzenia bazy klientów, zapewnienia szerszej oferty i dostępności oraz synergii zakupów towarów i usług.



W poniedziałek wieczorem Alior Bank podał informację o zawarciu przedwstępnej umowy z holenderską firmą Lurena Investments B.V., dzięki której będzie mógł kupić 100 proc. akcji Ruchu za 1 zł. Alior podpisał też umowę, zgodnie z którą PKN Orlen przejmie większościowy pakiet w Ruchu.



Umowa przestępna sprzedaży akcji związana jest z restrukturyzacją Ruchu. W kwietniu 2019 roku Alior, Orlen i PZU zawarły porozumienie w sprawie warunków transakcji, dotyczącej przejęcia spółki Ruch. Porozumienie zakładało, że bank przejmie 100 proc. akcji Ruchu, a następnie sprzeda je PKN Orlen.



Alior Bank dodał, że zgodnie z podpisaną umową przedwstępną, nabycie akcji Ruchu nastąpi pod warunkiem m.in. zawarcia umowy inwestycyjnej przez bank z PKN Orlen, PZU oraz PZU Życie, a także braku jej wygaśnięcia.



Bank poinformował w kolejnym komunikacie, że 1 czerwca została zawarta umowa inwestycyjna, a UOKiK wydał konieczną zgodę na przejęcie Ruchu przez Orlen.



Zgodnie z umową PKN Orlen stanie się akcjonariuszem większościowym Ruch-u z pakietem 65 proc., a pozostałymi akcjonariuszami będą PZU i PZU Życie oraz Alior Bank. Dodatkowo Alior Bank zobowiązał się do umorzenia wierzytelności RUCH w wysokości 87,5 mln zł. Ponadto, warunkiem realizacji transakcji będzie prawomocne stwierdzenie przez sąd wykonania układów RUCH z wierzycielami w ramach dwóch przyspieszonych postępowań układowych.