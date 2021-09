Marka osobista lidera – jak ją budować?

Markę osobistą, czy tego chcemy czy nie, budujemy przez całe życie. Warto wiedzieć jak kształtować ją świadomie i autentycznie, zwłaszcza we wszechotaczającej nas rzeczywistości online.

Po co budować markę osobistą?

Budowanie marki osobistej nie kojarzy nam się zwykle najlepiej. Mamy wątpliwości: czy ja jako lider naprawdę muszę się promować? A może wystarczy, że skoro jestem dobry w tym co robię, to Ci co mają o tym wiedzieć, sami się dowiedzą? W dzisiejszej rzeczywistości online coraz częściej pojawia się kontrowersyjne stwierdzenie „Nie jesteś tym, co wiesz, ale tym, co publikujesz.”* Czy to może być prawda? Według badań:

67% osób podejmuje decyzję zakupową zanim skontaktuje się ze sprzedawcą**

38% klientów deklaruje, że chętniej sięgnie po produkt danej marki, jeśli jej prezes jest obecny w mediach społecznościowych***

40% kandydatów w procesach rekrutacyjnych szuka w sieci informacji o swoim szefie i współpracownikach****

Stała obecność w świecie cyfrowym staje się nieodłącznym elementem codzienności lidera. Silna marka osobista nie tylko przynosi nam indywidualne korzyści, ale też w olbrzymim stopniu buduje wizerunek firmy, w której pracujemy.

Agata Rybarska Certyfikowana mentorka biznesowa European Mentoring & Coaching Council, coach akredytowany przez International Coaching Federation, praktyk biznesu. Monika Wasko

Czym jest marka osobista?

Definicji marki osobistej jest mnóstwo. Jedni mówią, że to wyobrażenie jakie mają o kimś inni na podstawie doświadczeń z nim. Inni, że to po prostu sposób, w jaki promujemy samych siebie wśród innych. Najprostsza chyba jednak definicja należy do Jeffa Bezosa założyciela Amazona, który mówił „Marka osobista to to, co mówią o Tobie inni kiedy wychodzisz z pokoju.”

Marka osobista składa się z czterech elementów:

Nasze wartości i osobowość

Nasze kompetencje i doświadczenie

Wizerunek (czyli co myślą o nas inni)

Emocje jakie powodujemy (czyli jak doświadczają nas inni)

Połączenie tych elementów to obietnica jaką składamy w każdym naszym kontakcie biznesowym. To też dynamiczny obraz, który warto świadomie tworzyć w rzeczywistości online.

Weź udział w “XIV Forum Dyrektorów Działów Prawnych”, 23-24 września 2021, podczas którego swoją prelekcję wygłosi autorka artykułu >>

Jak stworzyć strategię swojej marki?

Krok O - AUDYT

Zanim zabierzemy się do planowania warto zrobić prosty audyt naszej marki online. Wystarczy wpisać swoje imię i nazwisko w wyszukiwarce, koniecznie w trybie incognito, bo tak właśnie zobaczą nas inni. Sprawdźmy czy nie pojawiają się profile z nieużywanych mediów społecznościowych czy mało biznesowe zdjęcia. Podejmujmy też decyzję czy chcemy, aby nasze prywatne profile na Facebooku czy Instagramie były widoczne dla wyszukiwarki Google i odpowiednio skorygujmy ustawienia w tych serwisach. Po zrobieniu porządku warto zadać sobie pytanie „Czy właśnie tak chcę, żeby widzieli mnie inni szukając informacji na mój temat?” Jeśli nie wszystko jest idealnie, albo po prostu informacji o nas jest niewiele, czas na krok 1, czyli określenie strategii.

Krok 1 – GRUPA DOCELOWA

Stare powiedzenie w marketingu mówi, że jeśli ktoś (lub coś) jest dla wszystkich, to jest dla nikogo. Brak wyboru i dobrej znajomości grup docelowych, na których nam zależy to podstawowy powód nieskuteczności w budowaniu marki. W przypadku liderów w organizacjach do grup docelowych najczęściej należą: branża, organizacje skupiające liderów, pracownicy, kandydaci na pracowników, klienci i potencjalni klienci. Warto ustawić ich kolejność zgodnie z priorytetami i dokładnie przyjrzeć się temu co jest dla nich ważne, interesujące, adekwatne, jakim posługują się językiem i w jakich obszarach możemy wnieść dla nich wartość.

Krok 2 – BAZA MARKI OSOBISTEJ

Każdy z nas jest wyjątkowy, ale nie to nas wyróżnia. Budując markę osobistą pamiętajmy, że nasza wyjątkowość mierzona jest wartością dla naszych grup docelowych. Dlatego warto się zastanowić jakie doświadczenie, wiedza, kompetencje, wartości mogą stanowić inspirację lub korzyść dla wybranych grup odbiorców. To, co w tej mieszance jest najbardziej unikalne będzie stanowić bazę do planu komunikacji.

Krok 3 – PLAN KOMUNIKACJI

Aby go stworzyć zacznijmy od odpowiedzi na pytanie o punkty styku z wybranymi grupami. Dla liderów organizacji to najczęściej LinkedIn, media branżowe, konferencje, rankingi i podcasty. Wybierzmy je w oparciu o dwa podstawowe kryteria: największy zasięg i najłatwiejszy dostęp. Niebagatelne znaczenie ma to jak czujemy się w poszczególnych formatach: czy wolimy pisać, czy opowiadać historie czy dyskutować? I na koniec kluczowe: ile czasu i zaangażowania chcę zainwestować w budowanie mojej marki osobistej i kto może mi w tym na co dzień pomóc. Kiedy znamy odpowiedzi na te pytania plan komunikacji zawierający bloki tematyczne, formaty i częstotliwość ułożymy bez problemu.

Dlaczego na LinkedIn?

LinkedIn to dziś kluczowa platforma online skupiająca większość grup docelowych biznesowego świata. Na świecie to aż 740 milionów użytkowników, a Polska, będąc drugim najszybciej rosnącym pod względem ilości kont krajem w Europie, obecnie gromadzi społeczność 4,3 miliona kont.***** LinkedIn to nie tylko doskonała platforma networkingowa, stale rosnąca baza leadów czy kluczowe źródło kontaktów do rekrutacji w większości branż. To też serwis, w którym dobrze zaprojektowana aktywność może wyraźnie zwiększyć naszą widoczność w wynikach wyszukiwania google. Jednym słowem idealne miejsce, żeby budować silną markę lidera w biznesie.

Większość liderów powie „Ale ja nie mam na to wszystko czasu!” Nasza marka osobista istnieje, czy tego chcemy czy nie. Wierzę, że warto ją kształtować świadomie i autentycznie, tym bardziej w rzeczywistości online, która czasem bywa krzywym zwierciadłem. A jak? Zgadzam się tu całkowicie z Oscar’em Wilde’m „Bądź sobą, wszyscy inni są już zajęci”.

“XIV Forum Dyrektorów Działów Prawnych” 21-22 września. Sprawdź program >>

O autorce:

Agata Rybarska

Certyfikowana mentorka biznesowa European Mentoring & Coaching Council, coach akredytowany przez International Coaching Federation, praktyk biznesu. Ma ponad 15 lat doświadczenia menadżerskiego w globalnych korporacjach w marketingu i sprzedaży w regionie Europy Wschodniej. Zarządzała dużymi zespołami, pracowała dla ponad 30 marek na 7 rynkach. Wspiera menadżerów w indywidualnych procesach mentoringowych i coachingowych najczęściej w obszarze rozwoju biznesu, budowania kompetencji przywódczych oraz marki osobistej. Prowadzi warsztaty, webinary, jest autorką publikacji z obszaru przywództwa i mentoringu. Jest entuzjastką nowych technologii, szerokich możliwości digital marketingu i e-commerce. Wyróżniona na 5-tym miejscu w rankingu „Top 20 Coaches in Warsaw 2021.” Więcej na www.AgataRybarska.com oraz https://www.linkedin.com/in/agata-rybarska/

Przypisy * Agnieszka Chimkowska, „Silna marka na LinkedIn, czyli social selling w praktyce”, 2019 ** CEB Global, 2015 *** Edelman Trust Barometer, 2020 **** PwC, „Młodzi Polacy na rynku w nowej normalności”, 2020 ***** Sales Navigator, 2021