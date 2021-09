Markety idą wbrew inflacji

Niemal we wszystkich sieciach handlowych, w których ceny sprawdza ASM SFA, podstawowe produkty były w sierpniu tańsze niż rok wcześniej

Drożyzna to nie jest, ale drożej jest bez wątpienia. GUS podał, że ceny towarów i usług konsumpcyjnych w sierpniu wzrosły w stosunku do ubiegłego roku o 5,5 proc. W przypadku żywności i napojów wzrost był mniejszy, ale również znaczący, bo wyniósł 3,9 proc. Tymczasem z danych zbieranych przez ASM SFA (patrz ramka) wynika, że koszyk 40 podstawowych produktów w dużych sieciach marketów w sierpniu był… tańszy niż rok wcześniej. I to wyraźnie, bo średnio o 2,9 proc.