Mastercard prześwietlił miasta ze stadionami

Stadiony piłkarskie w całej Europie przyczyniają się do znaczącego wzrostu skali inwestycji w miastach - twierdzi operator płatności bezgotówkowych.

Z badania zleconego przez Mastercard wynika, że wartość lokalnych gospodarek w europejskich miastach, w których wybudowano w ostatnich latach stadion piłkarski, wzrosła średnio o 585 mln EUR, czyli ponad 2,5 mld zł. Badanie przeprowadził Paul Fletcher, współzałożyciel organizacji University Campus of Football Business. Objęło ono analizę inwestycji w infrastrukturę i poziomu zatrudnienia - czytamy w informacji prasowej - w „dziesiątkach” miast, w których powstały lub dopiero powstają nowe stadiony wykorzystywane w rozgrywkach Ligi Mistrzów UEFA. Zorganizowano też kwestionariusze z udziałem 2 tys. osób, które mieszkają w pobliżu takich stadionów.

- Piłka nożna to sport, który kochają miliony. Najistotniejszym wnioskiem z badania jest to, jak ogromny wpływ może ona mieć na rozwój społeczności. Miejsce piłki nożnej jest w ścisłym centrum miasta, a nie 15 km od niego, w otoczeniu nieużytków. To zwyczajnie się nie sprawdza – uważa Paul Fletcher, współzałożyciel University Campus of Football Business.

W trakcie finałów Ligi Mistrzów dwukrotnie zwiększa się liczba transakcji płatniczych w miastach, gdzie odbywały się mecze (w stosunku do roku poprzedzającego) - wynika z badania MasterCard. Analitycy dowiedli to na podstawie danych o licznie transakcji w dniach meczowych w Londynie, Mediolanie i Kijowie. Metodologia raportu nie jest znana.