Masterpress zainwestuje ponad 25 mln zł w ramach Polskiej Strefy Inwestycji

Spółka Masterpress zainwestuje ponad 25 mln zł na terenie Suwalskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej (Podlaskie). Zarząd strefy wydał już 36 decyzji o wsparciu inwestycji w ramach Polskiej Strefy Inwestycji.

Po wejściu w 2018 r. przepisów dot. Polskiej Strefy Inwestycji, Suwalska SSE pełni rolę podmiotu zarządzającego obszarem wspierania nowych inwestycji dla województwa podlaskiego oraz w powiatach ełckim i gołdapskim na Warmii i Mazurach, a także w czterech powiatach w województwie mazowieckim: łosickim, ostrowskim, sokołowskim i węgrowskim.



SSSE poinformowała, że inwestycja Masterpress S.A. ma na celu zwiększenie zdolności produkcyjnej istniejącego przedsiębiorstwa w Białymstoku. Spółka zamierza rozbudować istniejący zakład produkcyjny, zakupić maszyny, urządzenia oraz instalację fotowoltaiczną umożliwiającą produkcję energii elektrycznej na potrzeby własne.



Masterpress S.A. zaplanował inwestycję o łącznej wartości co najmniej 25 mln 150 tys. zł oraz zwiększenie dotychczasowego zatrudnienia o 4 nowych pracowników i utrzymanie zatrudnienia w wymiarze 297 pracowników przez okres co najmniej 3 lat.



Masterpress to spółka branży poligraficznej, specjalizująca się w produkcji etykiet do szerokiego spektrum produktów.



Firmy, które chcą inwestować na terenie zarządzanym przez SSSE w ramach Polskiej Strefy Inwestycji, mogą korzystać z pomocy publicznej w formie zwolnień z podatku PIT i CIT. W przypadku województwa podlaskiego i powiatów ełckiego i gołdapskiego te ulgi mogą wynieść 50-70 proc. zainwestowanego kapitału. W powiatach mazowieckich, którymi zajmuje się SSSE, ta pomoc sięga 35-55 proc.