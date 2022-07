Mercator poniósł stratę w II kwartale

Posłuchaj Zostań subskrybentem i słuchaj tego oraz wielu innych artykułów w pb.pl

Według szacunkowych danych zarządu, w II kwartale 2022 r. skonsolidowane strata netto Mercatora Medical wyniosła 5 mln zł. Przed rokiem było 113,8 mln zł zysku, a w I kwartale tego roku 7,6 mln zł zysku.

Choć kolejna fala pandemii wzbiera, a kurs Mercatora odżył, to drugi kwartał dla producenta rękawic medycznych nie zakończył się wynikami, do których firma przyzwyczaiła w 2020 i 2021 r. Skonsolidowane przychody skurczyły się o 73 proc. do 146 mln zł. To i tak o 9 mln zł więcej niż w pierwszych trzech miesiącach tego roku.