MF: rekord PIT-ów złożonych przez internet

W rozliczeniu podatkowym za 2018 r. złożono rekordową liczbę PIT-ów przez internet - około 16 milionów, o prawie 5 milionów więcej, niż w zeszłym roku, poinformowało PAP we wtorek Ministerstwo Finansów.

Zobacz więcej Ministerstwo Finansów Marek Wiśniewski

Ministerstwo finansów podało, że według wstępnych danych, w 2019 r. padł nowy rekord złożonych elektronicznych deklaracji – około 16 mln. Rok wcześniej było to prawie 11,4 mln. Zdaniem resortu finansów tak dobry wynik to zasługa nowej usługi – Twój e-PIT, którą MF po raz pierwszy uruchomiło w tym roku. Przy jej pomocy Krajowa Administracja Skarbowa (KAS) przygotowała dla podatników wypełnione zeznania podatkowe PIT-37 i PIT-38.



Ministerstwo zastrzega jednak, że ostateczne dane będą znane za około dwa tygodnie, ponieważ deklaracje złożone w ostatnich dniach kwietnia w formie papierowej mogły jeszcze nie dotrzeć do urzędów skarbowych. Samodzielnie wypełnione zeznania mają pierwszeństwo nad deklaracją automatycznie zaakceptowaną w usłudze Twój e-PIT. Trzeba więc poczekać, aż wszystkie wysłane dokumenty dotrą do urzędów skarbowych.



„W tym roku nasze systemy przyjęły około 16 mln elektronicznych deklaracji PIT. To absolutny rekord, o prawie 5 mln więcej niż w ubiegłym roku (wzrost o 40 proc.). Cieszę się, że Polacy tak chętnie rozliczają się elektronicznie. Jeszcze bardziej cieszy mnie jednak tak duże zainteresowanie nową usługą Twój e-PIT, za pośrednictwem której zostało złożonych prawie 7 milionów deklaracji. Wyniki te jednoznacznie pokazują, że przygotowaliśmy prostą, przyjazną i przejrzystą usługę” – powiedziała cytowana w komunikacie MF minister finansów Teresa Czerwińska.



Ministerstwo przypomina, że w tym roku akcja składania rocznych zeznań podatkowych rozpoczęła się 15 lutego 2019 r., tj. od startu usługi Twój e-PIT. Według MF skorzystanie z niej pozwoliło podatnikom zaoszczędzić czas, zagwarantowało bezpieczeństwo i usunęło ryzyko spóźnienia ze złożeniem rozliczenia (przy braku aktywności podatnika e-PIT został uznany za złożony). Skorzystanie z Twojego e-PIT-a pozwoliło też na szybszy zwrot podatku - 45 dni, zamiast trzech miesięcy.



Dodano, że w ramach kampanii fiskus przygotował jeszcze inne udogodnienia dla podatników, aby wesprzeć ich przy składaniu rocznych zeznań. Wskazano, że 75 punktów w galeriach handlowych odwiedziło blisko 7 tys. podatników; uruchomiona została strona podatki.gov.pl, na której znalazły się m.in. Twój e-PIT, formularze, broszury, instrukcje i wszystkie informacje potrzebne do złożenia deklaracji.



Poza tym infolinię Krajowej Informacji Skarbowej rozbudowano o nową opcję – po wybraniu nr 6 następowało połączenie z konsultantem, który odpowiadał na pytania dotyczące Twojego e-PIT-a, w urzędach skarbowych w całej Polsce udostępniono podatnikom ponad 500 stanowisk komputerowych z bezpiecznym dostępem do Portalu Podatkowego.



"Osoby które nie mają internetu w domu albo nie wiedziały jak korzystać z usługi Twój e-PIT, mogły przyjść do urzędu skarbowego i z pomocą pracowników sprawdzić rozliczenie PIT, które dla nich przygotowano" - napisano.



Ministerstwo podkreśla, że od 2020 r. usługa Twój e-PIT będzie dostępna dla osób, które składają PIT-36, PIT-36L i PIT-28.