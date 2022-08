MF szykuje przetarg na e-Podatki

Resort finansów w czwartym kwartale ogłosi przetarg na utrzymanie i rozwój systemu.

Centrum Informatyki Resortu Finansów opublikowało tzw. wstępne ogłoszenie informacyjne, z którego wynika, że przygotowuje się do ogłoszenia przetargu na usługę utrzymania i rozwoju systemu e-Podatki. Szacowana wartość zamówienia to 40 mln zł netto. Przewidywany termin wszczęcia postępowania to czwarty kwartał 2022 r.

Wstępne ogłoszenie informacyjne zostało opublikowane w celu skrócenia terminu składania ofert. Czasu na ogłoszenie i rozstrzygnijcie przetargu zostało niewiele. Obecna umowa z Sygnity na utrzymanie systemu kończy się z końcem roku. Sygnity wartą 232 mln zł umowę z Ministerstwem Finansów na wdrożenie systemu e-Podatki podpisało w 2013 r. Miał powstać scentralizowany system podatkowy, który zastąpi wysłużony Poltax. Realizacja umowy nie szła jednak po myśli firmy IT, projekt się opóźniał, a zamawiający naliczał kary umowne. Dopiero w sierpniu 2018 r. Sygnity doszło z MF do porozumienia w sprawie ugody. Na jej mocy resort zmniejszył naliczone kary z 27,2 mln zł do ok. 9,5 mln zł. Na mocy porozumienia zmieniono wartość i zakres umowy głównej oraz umowy uzupełniającej.