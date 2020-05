MFiPR: 20 mln zł z funduszy UE na tworzenie usług i aplikacji

Do 30 czerwca można złożyć wniosek o dofinansowanie projektu aplikacji i usług wykorzystujących dane publiczne, poinformowało w czwartek Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej. Do wykorzystania jest 20 mln zł.

Środki te - jak czytamy w komunikacie - pochodzą z programu Polska Cyfrowa. Konkurs skierowany jest do jednostek naukowych, organizacji pozarządowych oraz mikro, małych i średnich przedsiębiorstw, które przedstawią projekty np. aplikacji wykorzystujących dane sektora publicznego. Wskazano, że termin składania wniosków został przedłużony ze względu na epidemię koronawirusa.



"Wydłużenie terminów naborów w konkursach unijnych jest elementem Funduszowego Pakietu Antywirusowego. Nasz zestaw zaleceń skutecznie wspomaga realizację inwestycji współfinansowanych z UE" – mówi cytowana w informacji minister funduszy i polityki regionalnej Małgorzata Jarosińska-Jedynak.



Wskazano, że w konkursie, na rzecz tworzenia usług wykorzystujących informacje sektora publicznego jest do podziału 20 milionów złotych. Nabór wniosków o dofinansowanie jest prowadzony w dwóch rundach. Pierwsza zakończy się 8 maja, a w drugiej składanie wniosków przedłużono do końca czerwca. W każdej z rund dostępne są środki w wysokości 10 milionów złotych. Dofinansowanie projektu wyniesie maksymalnie 84,63 proc. kosztów kwalifikowalnych.



Wsparcie - jak zaznaczono - będzie udzielane na wdrożenie nowych usług lub rozszerzenie funkcjonalności już tych istniejących w obszarze edukacji, administracji, ochrony zdrowia czy środowiska, a także do rozwoju działalności gospodarczej. Zaznaczono, że tworzone w ramach projektów aplikacje umożliwią ponowne wykorzystanie danych publicznych.



"E-usługi w administracji publicznej odgrywają coraz istotniejszą rolę. Ich uzupełnieniem mogą być również aplikacje oparte o dane, które pomagają nam w codziennej pracy i życiu. Takie rozwiązania są również istotne w dobie obecnej sytuacji wynikającej z pandemii - dodaje" - dodaje Jarosińska-Jedynak.