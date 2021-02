Zdaniem Międzynarodowego Funduszu Walutowego, Rosja powinna rozważyć obniżenie kluczowej stopy procentowej o 50 punktów bazowych w tym roku. Działanie ma uzasadniać obawa o zbyt mocne osłabienie presji inflacyjnej, donosi Reuters.

W zeszłym roku Bank Rosji już zredukował benchmarkową stawkę do rekordowo niskiego poziomu 4,25 proc. i oczekuje się, że na najbliższym posiedzeniu (12 lutego) pozostawi ją na dotychczasowym poziomie. Ma to wynikać z dwóch podstawowych czynników. Pierwszym jest przyspieszenie inflacji, drugim osłabienie rubla co ogranicza przestrzeń do dalszego luzowania polityki monetarnej.

Jednak tak nie jest do końca. Otóż presja inflacyjna ma osiągnąć szczyt właśnie w tym miesiącu, zaś rubel dzięki wzrostowi notowań ropy naftowej też w ostatnim okresie umacnia swoją pozycję.

W styczniu 2021 r. stopa inflacji w Rosji podskoczyła do 5,2 proc. przy czym cel inflacyjny banku centralnego ustalony został na poziomie 4,0 proc.

Według MFW inflacja do końca bieżącego roku może spaść do „jedynie” 3,5 proc..

Bank Rosji powinien obniżyć stopy w nadchodzących miesiącach, aby zapobiec spadkowi inflacji poniżej celu w 2021 r. - poinformował MFW w swojej rekomendacji.

Instytucja zaleca redukcję głównej stawki do poziomu 3,75 proc. Szacuje, że w tym roku rosyjska gospodarka ma szanse wzrosnąć o około 3 proc.