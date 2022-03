Michelin zawiesza działalność w Rosji

We wtorek Michelin opublikował oświadczenie informujące o podjętej decyzji. Producent bezterminowo wstrzymał pracę zakładzie przemysłowym w Davydovo, w którym na co dzień zatrudnionych jest około 750 osób. Zdecydował się również na zaprzestanie eksportu opon do Rosji.

Producent dołączył do szerokiej grupy międzynarodowych firm, które w ostatnich dniach wycofały się ze swojej działalności w Rosji. Jest to wyraz sprzeciwu wobec inwazji wojsk Władimira Putina na Ukrainę.