Cena miedzi spada w poniedziałek po osiągnięciu nowego szczytu, bo rośnie obawa korekty, informuje Reuters.

Miedź z trzymiesięcznych kontraktów notowanych na London Metal Exchange drożała w poniedziałek rano w Azji do 10747,50 USD za tonę, poprawiając rekord wszech czasów ustanowiony w piątek. Po południu notowania miedzi zaczęły jednak słabnąć. Obecnie kurs metalu spada o 0,6 proc. do 10351,75 USD.

- To, co widzimy po południu, to nerwowość inwestorów, którzy niedawno otworzyli długie pozycje. Nie mają zbyt wysokiego progu bólu i wycofują się po pierwszej oznace problemów – powiedział Reutersowi Ole Hansen, szef strategii rynku towarowego z Saxo Banku w Kopenhadze. – Przy tak dużych cenach jest silna pokusa realizacji zysków i zaczekania w celu sprawdzenia popytu przy wysokim poziomie rynku – dodał.

Miedź jest o 100 proc. droższa niż 12 miesięcy temu. W tym roku jej cena wzrosła o ok. 40 proc.