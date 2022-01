Mieszane dane dot. importu miedzi do Chin w 2021 r.

Notowania miedzi w Stanach Zjednoczonych przekraczają poziom 4,50 USD za funt i znajdują się na dobrej drodze do zakończenia bieżącego tygodnia najlepiej od października poprzedniego roku.

Tymczasem dzisiaj w centrum uwagi na tym rynku są dane z Chin, które pokazują nie tylko informacje na temat grudniowego importu surowców do Państwa Środka, lecz – w rezultacie – także podsumowujące dane za cały 2021 rok. W przypadku miedzi, pokazują one, że w samym grudniu ub.r. Chiny importowały nieco ponad 589 tys. ton miedzi, co oznaczało zwyżkę w porównaniu do listopada (510,4 tys. ton) i było najwyższym poziomem od października 2020 r.

Z kolei w całym 2021 r. Chiny importowały 5,53 mln ton miedzi, co oznaczało spadek w stosunku do rekordowego 2020 r. Niemniej, spadek dotyczył nieprzetworzonej miedzi, podczas gdy import koncentratu miedzi w ubiegłym roku zwyżkował do rekordowych 23,4 mln ton. Ogólnie, sytuacja w Chinach budzi mieszane uczucia. Dane makro z tego kraju pozostają w miarę dobre, ale zamieszanie wokół tamtejszego sektora budowlanego oraz większe restrykcje środowiskowych i prawne dotyczących przemysłu, z pewnością nie pozostaną bez wpływu na popyt na surowce. W przypadku miedzi jednak solidnym wsparciem są perspektywy dużego popytu na ten metal nie tylko w tradycyjnych sektorach, takich jak budownictwo czy transport – lecz także w nowoczesnych branżach, związanych z transformacją energetyczną. Notowania miedzi w USA – dane dzienne