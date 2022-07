Minister obrony Ukrainy: dziękuję USA za zapowiedź przekazania systemów obrony powietrznej NASAMS

"To zwiększy nasze zdolności do obrony (ukraińskiej) ziemi i nieba" – podkreślił Reznikow w komunikacie opublikowanym na Twitterze. Dodał, że "zwycięstwo Ukrainy w wojnie z państwem terrorystycznym zapewni globalne bezpieczeństwo na lata".

Pentagon ogłosił w piątek nowy pakiet pomocy wojskowej dla Ukrainy o łącznej wartości 820 mln dolarów. W jego skład weszły dwa systemy obrony powietrznej NASAMS, radary przeciwartyleryjskie i dodatkowe pociski do systemów HIMARS.

NASAMS to rakietowy system obrony powietrznej średniego zasięgu produkowany przez amerykański koncern zbrojeniowy Raytheon i norweski Kongsberg. Używa on standardowych amerykańskich rakiet powietrze-powietrze, przystosowanych do wystrzeliwania z naziemnych wyrzutni. Jest wykorzystywany m.in. do obrony przestrzeni powietrznej nad Waszyngtonem.