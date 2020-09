Ministrowie finansów państw Grupy Wyszehradzkiej podpisali deklarację o współpracy

Ministrowie finansów Grupy Wyszehradzkiej (V4) podpisali w piątek w Warszawie deklarację o współpracy. Jak podano, jednym z obszarów wspólnego działania powinny być kwestie podatkowe w sektorze gospodarki elektronicznej.

"Wszystkie nasze kraje przechodzą przez pandemię bardzo podobnie. (…) Bardzo doceniam, że ministrowie znaleźli czas, aby przylecieć do Polski i mogliśmy porozmawiać, jak możemy w przyszłości współpracować" - powiedział podczas piątkowej konferencji prasowej po podpisaniu deklaracji minister finansów Tadeusz Kościński.



Szefowie resortów finansów V4 Mihaly Varga (Węgry), Eduard Heger (Słowacja), Alena Schillerova (Czechy) i Tadeusz Kościński zobowiązali się podczas piątkowego spotkania do współpracy w regionie i do zacieśnienia relacji na forum unijnym i międzynarodowym.



Jak poinformowało Ministerstwo Finansów, kwestie podatkowe w sektorze gospodarki elektronicznej są priorytetowe z uwagi na dużą rolę rynku cyfrowego w czasach pandemii i wymagają wypracowania modelu współpracy administracyjnej między państwami.



Resort poinformował też, że rozmowy dotyczyły także kwestii globalnego opodatkowania minimalnego, przeciwdziałania wyłudzeniom podatkowym i walki z przestępczością gospodarczą – zwłaszcza w zakresie podatku dochodowego i VAT.