Mocny wzrost cen węgla w Azji

Kontrakty na węgiel w dostawach kwietniowych z Newcastle zwyżkowały we wtorek o 6,4 proc. do 281 USD za tonę, notując najmocniejszy wzrost od dwóch tygodni.

Zdaniem analityków i traderów, zwyżka jest wynikiem zwiększenia popytu na węgiel z innego kierunku niż rosyjski do skłaniać będzie odbiorców do godzenia się na wyższe ceny producentów.

Przedstawiciel indonezyjskiego Stowarzyszenia Górnictwa Węglowego, z kraju który jest jednym z czołowych dostawców węgla w Azji, zwrócili się już z zapytaniami ofertowymi potencjalni nabywcy z krajów europejskich, w tym z Włoch, Hiszpanii, Polski i Niemiec.

Azjatyckie ceny węgla spadły z rekordowego poziomu w ciągu ostatnich kilku tygodni, a blokady związane z Covid-19 w Chinach – największego konsumenta – ograniczyły działalność fabryk i zmniejszyły popyt na paliwo. Mimo to ceny referencyjne są ponad dwa i pół razy wyższe niż rok temu. Chiński import węgla z Rosji zmniejszył się w marcu prawie o połowę w porównaniu z poprzednim miesiącem.

Rosja była do tej pory trzecim co do wielkości dostawcą węgla energetycznego i dominowała w sprzedaży surowca do krajów europejskich.