Mocny wzrost sprzedaży H&M w I kw.

Szwedzki detalista odzieżowy H&M odnotował 23-procentowy wzrost sprzedaży w pierwszym kwartale roku. Po publikacji wyników akcje spadły, ponieważ analitycy skupili się na potencjalnym wpływie wojny w Ukrainie i nałożonych na Rosję sankcji na działalność sieci sklepów, pisze Reuters.

Sprzedaż netto w pierwszym kwartale fiskalnym (grudzień 2021-luty 2022) wzrosła rok do roku o 18 proc. do 49,2 mld SEK (5,13 mld USD). Analitycy ankietowani przez Refinitiv spodziewali się, że będzie to 49,1 mld SEK.