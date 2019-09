Morawiecki: mamy wspaniały, pozytywny program na kolejne 4-8 lat

Mamy wspaniały, pozytywny program na kolejne 4-8 lat; poprzednie cztery lata to czas wielkiej zmiany, ale najbliższe cztery tygodnie zadecydują o przyszłości Polski na wiele lat w przyszłość - mówił premier Mateusz Morawiecki podczas spotkania z wyborcami w Biłgoraju (woj. lubelskie).

Podczas swojego wystąpienia Morawiecki zwracał uwagę na uszczelnienie systemu podatkowego wprowadzone przez jego rząd. "Polacy byli okradani w biały dzień z tych pieniędzy i dopiero rząd PiS zrobił z tym porządek" - podkreślał.



Jak dodał rząd PiS uszczelnił VAT, CIT, PIT, ZUS. "My pozyskujemy ok. 100 mln zł, ale dziennie. Taka jest różnica, to potwierdza Komisja Europejska, Komisja Europejska, która bardziej niestety cały czas sprzyja - nie wiem czemu - naszym poprzednikom, ale myślę, że się powoli przekonuje też do nas" - mówił szef rządu.



"Mamy wspaniały, pozytywny program na kolejne 4-8 lat" - podkreślał. W tym kontekście wskazał na rozszerzenie programu 500 plus również na pierwsze dziecko, czy zapowiedź "13" i "14" emerytury, oraz fundusz dróg samorządowych, a także fundusz 100 obwodnic.



Odnosząc się do poprzedniego rządu Morawiecki wskazywał, że nie umieli oni poradzić sobie z przestępcami podatkowymi. "My te pieniądze stamtąd wyrwaliśmy, przekazaliśmy na drogi, na szpitale, na szkoły - to jest nasz program na kolejne lata" - mówił premier.



Szef rządu odniósł się również do zbliżających się wyborów, wskazując, że po "13 października rzeczywistość może wyglądać różnie". "Jesteśmy w czasie przełomu. Te poprzednie cztery lata to czas wielkiej zmiany, ale najbliższe cztery tygodnie, ta droga przed nami, zadecyduje o przyszłości Polski na wiele lat w przyszłość" - mówił.



"Dlatego prosimy nie tylko o wasz głos, o wasze zaufanie; nie tylko mówimy, że liczymy na wasz głos, ale liczymy się z waszym głosem. Liczymy się z głosem ludzi, polskich rodzin, po to tworzymy te zmiany, aby perspektywy rozwoju Polski były jeszcze lepsze" - podkreślił Morawiecki.