Morawiecki: musimy doprowadzić, by innowacyjne firmy czerpały inspirację z innowacyjnego państwa

Musimy doprowadzić do tego, by innowacyjne przedsiębiorstwa czerpały inspirację z innowacyjnego państwa - mówił premier Mateusz Morawiecki podczas uroczystości otwarcia Centralnego Domu Technologii w Warszawie. Prezes PFR Pawel Borys wskazał, że to jeden z ważniejszych projektów funduszu.

Otwarty w poniedziałek Centralny Dom Technologii (CDT) znajduje się w jednym z najbardziej symbolicznych budynków stolicy – zabytkowym Centralnym Domu Towarowym, znanym jako "Smyk" przy ul. Kruczej 50.



Podczas wystąpienia szef rządu podkreślał, że Centralny Dom Technologii to "bardzo ciekawa idea". "We współczesnym świecie nie ma wysoko zaawansowanych gospodarek, które nie potrafią doprowadzić do bliskiej współpracy pomiędzy światem biznesu, innowacyjnego biznesu i państwem - państwem, które jest przedsiębiorcze" - mówił.



Morawiecki wskazywał, że bez przedsiębiorczego państwa nie byłoby internetu, dotykowych ekranów czy GPS. "Wszędzie za różnymi wynalazkami gdzieś stoi grant państwa czy instytucji państwowych" - wskazał.



"Dlatego cieszę się, że Polski Fundusz Rozwoju (PFR) idzie w ślady najlepszych (...), bo właśnie musimy doprowadzić do tego, żeby innowacyjne przedsiębiorstwa czerpały inspirację z innowacyjnego państwa" - mówił.



Dodał, że "tutaj, w Centralnym Domu Technologii będziemy mieli na pewno zaczyn pod przyszłe technologie, które będziemy rozwijać". "Jestem przekonany, że będzie to bardzo ważny rozsadnik, zalążek wielu polskich technologii, dzięki temu będziemy na całym świecie sławili polskie technologie" - kontynuował premier.



Prezes Polskiego Funduszu Rozwoju Paweł Borys wskazał, że CDT "to jeden z ważniejszych projektów, który realizuje PFR w ramach misji i ważnych programów społecznych związanych z innowacjami".



"Chcemy nadać temu miejscu nowe znaczenie, nawiązując do tradycji. I CDT ma być nie tylko miejscem, ale szerszym projektem edukacyjnym, dedykowanym wszystkim Polakom - zarówno dzieciom, nauczycielom, dorosłym, starszym. Zapraszamy do zapoznani się z technologiami, które wystawiamy - wszystko w bardzo nowoczesnej formule" - mówił Borys.



"Powołując do życia Centralny Dom Technologii chcemy wspierać wszystkich go odwiedzających w odkrywaniu i wykorzystywaniu szans, jakie dają nowe technologie, oraz pokazać, ile wnoszą do naszego codziennego życia oraz do gospodarki. Kompetencje cyfrowe rozwijane w CDT będą sprzyjać umiejętności dostosowania się do postępujących zmian na rynku pracy" - wskazał Borys.



Jak mówił, w CDT dzieci nauczą się, jak wykorzystywać wiedzę w praktyce. "Dzięki temu będziemy kształtować przyszłych innowatorów – fundament rozwoju gospodarczego Polski w oparciu o nowe technologie" - podkreślił.



Obecny na uroczystym otwarciu CDT minister cyfryzacji Marek Zagórski wskazał, że w projekcie tym wszystko opiera się na kompetencjach. "To od umiejętności związanych z nowoczesnymi technologiami zależy przyszłość polskiej gospodarki. Chcemy wspierać młode talenty" - powiedział.



Jak poinformował PFR w komunikacie, zajęcia edukacyjne, wystawy i wydarzenia specjalne Centralnego Domu Technologii łączą wiedzę teoretyczną z kreatywnością i praktycznym działaniem. CDT będzie popularyzować metodykę STEAM (od ang. słów Science, Technology, Engineering, the Arts, Mathematics), czyli nurt w edukacji rozwijający interdyscyplinarne kompetencje w dziedzinach: nauki ścisłe, technologia, inżynieria, sztuka i matematyka. Oferta CDT będzie uzupełniać programy szkolne, jednak to miejsce nie tylko dla dzieci i młodzieży, ale dla każdego, kto chce dowiedzieć się więcej o trendach z pogranicza technologii, nauki i biznesu.



Centralny Dom Technologii powstał z inicjatywy Polskiego Funduszu Rozwoju. CDT stworzyła Fundacja Polskiego Funduszu Rozwoju w oparciu o pomysł i we współpracy z Departamentem Rozwoju Innowacji PFR.



Partnerami Strategicznymi Centralnego Domu Technologii są firmy: Bank Pekao, Comarch S.A., Chmura Krajowa oraz Żabka. Partnerem ścieżki edukacyjnej "Technologia" została firma Allegro.