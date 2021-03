Morskie turbiny made in Poland

Ustawa jest, brakuje ceny

Polityka Energetyczna Polski do 2040 r. zakłada, że morskie farmy wiatrowe będą miały moc zainstalowaną o wartości 8-11 GW do 2040 r. W przygotowania do ujarzmienia bałtyckiego wiatru zainwestowały już m.in. Polenergia w parze z norweskim Equinorem, PGE z duńskim Orstedem, PKN Orlen z kanadyjskim Northland Power, Ocean Winds (wspólna firma Engie i EDPR) i niemieckie RWE.

W pierwszej fazie na morzu mają powstać farmy o łącznej mocy 5,9 GW. Według dzisiejszych szacunków wybudowanie na morzu 1 MW mocy kosztuje około 13 mln zł.

O ile wyczekiwana ustawa offshore, mówiąca o wsparciu dla branży, już jest, o tyle wysokość wsparcia nie jest znana. Resort klimatu nie wyznaczył wciąż tzw. ceny referencyjnej, wpływającej na wielkość wsparcia.